Walschlebener Fußballer-Trio: Auf Stützrädern in die Landesklasse

Gemeinsam durch dick und dünn: Seit den F-Junioren, links bei einem Turniersieg in Witterda, rechts im aktuell extra nachgestellten Bild, spielen Louis Rüchardt, Sören Bube und Niklas Ehrich (von links) zusammen für Walschleben und sind nun Stammspieler der ersten Mannschaft in der Landesklasse.

Sören Bube, Niklas Ehrich und Louis Rüchardt kennen sich, seit sie noch auf Stützrädern durchs Dorf gefahren sind. Bube und Ehrich wohnen in Elxleben, Rüchardt in Walschleben, sie gingen schon zusammen in den Kindergarten. Beim SV Empor Walschleben fingen die beiden Elxlebener bei den Jüngsten in der G-Jugend mit dem Fußball an, Rüchardt stieß in der F-Jugend dazu. „Niklas und ich sind beste Freunde, seit ich denken kann“, sagt Bube. Niklas‘ Vater Steffen Ehrich, damals wie heute ihr Trainer, sei fast wie ein „Ziehvater“ für ihn.