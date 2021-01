Walschlebens Gespür für den Ball

Laufen für den Neustart: Die Walschlebener (Sören Bube, links, und Jan Berles, hier gegen Sömmerda) trainieren fleißig in Zweiergruppen.

Irgendwie das Teamgefühl bewahren, irgendwie fithalten, irgendwie die monatelange Zwangspause gemeinsam überbrücken und dann nicht wieder bei null anfangen – all das ist das Ziel von Trainer Steffen Ehrich, wenn er seine Landesklasse-Fußballer der Spielgemeinschaft Walschleben/Elxleben zweimal in der Woche zum Training bittet. Natürlich coronakonform, in Zweiergruppen.

Dienstags ist Laufen angesagt, im Abstand von zehn Minuten geht es auf ins und ums beschauliche Walschleben – ein Rundkurs, damit sich die Grüppchen unterwegs nicht begegnen. „Ab und zu mit Tempowechseln und Bergansprints, außerdem achte ich darauf, dass sich die Laufzeiten von Woche zu Woche verbessern“, sagt Ehrich. Donnerstags steht dann, an neutralen Orten jenseits des Sportplatzes, Stationstraining an. Hier absolvieren die Zweierteams voneinander getrennt nacheinander Fitnesseinheiten für den ganzen Körper. Damit sie ihr Gespür für den Ball nicht verlieren, gibt es ab und an auch kleine Übungen mit dem runden Leder. Aufgrund der Zweiergruppen dauert das Ganze zweieinhalb Stunden.

Torwart Carow verlässt den Verein, Ersatz gesucht

Obwohl der Ball nur sehr selten zum Einsatz kommt, ziehen Ehrichs Kicker gut mit: „Ich bin sehr zufrieden mit der Beteiligung der Jungs. Da lohnt sich unser Aufwand.“ Dennoch weiß der Trainer: „Sollte die Saison gar nicht weitergehen, dürfte die Motivation für die Einheiten weg sein.“

Wie alle hofft Ehrich, dass zumindest die Hinrunde noch zu Ende gespielt werden kann. In der hatte sich der Aufsteiger nach schwachem Start gesteigert, zwei der letzten drei Spiele gewonnen und steht als Neunter mit acht Punkten aus sieben Spielen solide da. „Ich hoffe, dass es nach Ostern weitergeht. Dann sollten die acht restlichen Hinrundenspiele zu schaffen sein.“

Verzichten muss Ehrich künftig auf Stefan Carow. Der Torhüter hat den Verein aus persönlichen Gründen verlassen. Der Verein hält die Augen nach einem Ersatzmann offen.