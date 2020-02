Die U 15 des FC Deisenhofen trainiert statt am Gardasee derzeit in Bad Blankenburg.

Wegen Corona-Virus: Bad Blankenburg statt Gardasee

Unverhoffte Gäste begrüßte am vergangenen Sonntag die Landessportschule Bad Blankenburg: Das U-15-Fußballteam des FC Deisenhofen, in der Bayernliga derzeit Neunter, startete kurzfristig sein Trainingslager am Eingang des Schwarzatales. Grund war das Auftreten des Corona-Virus’ in Norditalien. Denn eigentlich wollte die Truppe von Trainer Jonas Frech jetzt am Gardasee sein und sich auf die Rückrunde vorbereiten.

Nachdem an der österreichisch-italienischen Grenze erste Züge gestoppt wurden, ging bei den Verantwortlichen und Eltern die Angst um. Zwar war der Virus in der Region um das geplante Trainingslager in Norditalien nicht aufgetreten, aber man hatte Bedenken, dass man möglicherweise nach dem Aufenthalt in Norditalien nicht mehr nach Hause komme. Die Organisatoren zogen deshalb kurz vor der Abfahrt in den Süden die Notbremse und sahen sich nach einer Ersatzvariante um. Telefonate am Wochenende machten schnell klar: Die Gardasee-Alternative stand im Schwarzatal. Die Landessportschule beherbergte zwar noch fast 300 Boxer, die am Thüringer Kader-Turnier teilnahm, aber die Belegschaft der Sportschule sorgte kurzfristig dafür, dass für die zwei Dutzend Spieler und Betreuer ab Sonntag bis zum Mittwoch doch noch Zimmer zur Verfügung standen. „Die Jungs sind total happy, dass wir das Trainingslager nicht absagen mussten“, sagt Trainer Jonas Frech, der sich nicht zuletzt deshalb für die Flexibilität der Landessportschule bedankte. Und so ist vielleicht derzeit das Wetter nicht so schön wie am Gardasee, aber die Bedingungen für eine ordentliche Vorbereitung auf die Rückrunde sind auf jeden Fall gegeben.