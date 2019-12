Weida wieder gegen den Spitzenreiter

Trotz frostiger Temperaturen haben die Kicker der SG Thüringen Weida einen heißen Jahresabschluss geplant.

Am Sonnabend um 14 Uhr erwarten die Osterburgstädter auf dem Roten Hügel den Spitzenreiter und Herbstmeister SV 1879 Ehrenhain. Nach dem 4:1-Erfolg bei Aufsteiger Gera-Westvororte haben sich die Hausherren erneut viel vorgenommen. „Wir wollen den Rückenwind mitnehmen, gehen mit einem guten Gefühl in die Partie. Danach haben wir unsere Weihnachtsfeier. Da wollen wir nicht mit einer Niederlage hingehen“, sagt Interimstrainer Hendrik Penzel, der ab Januar wieder ins zweite Glied rücken und dem als Chefcoach verpflichteten David Kwiatkowski Platz machen wird. Hendrik Pohland zieht sich erst einmal ganz aus dem Tagesgeschäft zurück.

Verzichten müssen die Weidaer auf den gelb-rot-gesperrten Marc Zausch. Dagegen wird Ronny Kolnisko zurückerwartet. Die Rückkehr von Abwehrchef Patrick Leutloff ist verschoben. „Wir wollen jetzt wegen eines Spiels kein Risiko eingehen. Es ist wichtiger für uns, dass er in der Rückrunde zur Verfügung steht“, so Hendrik Penzel, der sich über den Befreiungsschlag von Sturmtalent Tim Urban in Scheubengrobsdorf gefreut hat: „Vielleicht war es für ihn die Initialzündung, um nun an die alte Treffsicherheit anzuknüpfen.“

Ehrenhains Trainer Jörg Böckel hat die Nachricht vom Herbstmeistertitel am grünen Tisch in der Woche mit gemischten Gefühlen aufgenommen. „Wir hätten das schon gern sportlich geregelt. Aber wir können nichts für das Urteil. Es gibt nun mal Regeln beim Thüringer Fußballverband, an die sich alle Vereine zu halten haben“, so der 37-Jährige.

Dem eigentlichen Tabellenführer FC An der Fahner Höhe waren vom TFV-Sportgericht neun Punkte abgezogen wurden, weil der Verein zum wiederholten Mal das Schiedsrichter-Soll nicht erfüllte. „Wir werden in Weida alles dafür tun, unseren Vorsprung auf den Tabellenzweiten auf sechs Punkte auszubauen“, sagt der Ehrenhainer Erfolgscoach, der es in den letzten Wochen gewohnt war, auf Teams zu treffen, die sich im Aufschwung befinden.

Aber sowohl Gera-Westvororte (3:0) als auch Heiligenstadt (3:0) wurden in ihrem Höhenflug gestoppt. Ähnlich soll es nun auch in Weida geschehen. Die Mannschaft ist enorm konstant, hat schon 31 Zähler auf der Habenseite. „Das vorhandene Selbstvertrauen lässt uns mit einer gewissen Ruhe agieren. Wie beim Boxen stellen wir uns den Gegner erst zurecht, ehe wir zuschlagen. In Heiligenstadt fiel das 1:0 durch einen Elfmeter nach 73 Minuten. Das Glück hat man dann eben auch, wenn es so gut läuft, wie bei uns derzeit“, so Jörg Böckel.

In Sachen Kader hat er keine Bauchschmerzen, auch wenn drei Spieler das Dienstagstraining wegen Erkältungen ausließen. Schmerzlich war allerdings die Kunde, dass sich der im Sommer von der U 19 des FSV Zwickau gekommene Tom Ebersbach wohl einer Bandscheibenoperatioon unterziehen muss. Das ist aber der einzige Wermutstropfen derzeit im Freudenbecher des SV 1879 Ehrenhain, der sogar einem Oberliga-Aufstieg aufgeschlossen gegenübersteht. „In der Winterpause werden wir darüber mit dem Vorstand sprechen, schauen, was in Ehrenhain möglich ist. Es gibt viel abzuwägen. Sportlich wäre das auf jeden Fall eine reizvolle Herausforderung. Die Entscheidung, ob Oberliga oder nicht, ist aber noch nicht gefallen“, sagt der 37-Jährige, der in der fünfthöchsten DFB-Spielklasse selbst fast 60 Spiele für den FSV Zwickau bestritt.