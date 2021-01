Weimarer Kicker sehnen sich nach Normalität

Markus Haubold, der Trainer des Schöndorfer SV aus der Fußball-Kreisoberliga, ist als gewählter Liga-Vertreter immer mittendrin, wenn es um die Planungen zur Fortsetzung des Spielbetriebes geht. Online tauschen sich die Funktionäre aus - Fakt ist, sagt Haubold, dass die Fußballer nun schon seit November nichts mehr machen konnten, weder Training noch Spiele. "Insofern sind vier Wochen Vorbereitungszeit unbedingt notwendig", sagt Haubold. Vorher dürfe man niemanden auf den Rasen lassen.

Man rede über drei Monate, in denen niemand vor den Ball getreten habe. Und ob alle Jungs die Bitten der Übungsleiter erhören und sich selbstständig über Läufe und Krafttraining fit halten, sei dahingestellt. "Es sind ja keine Leichtathleten. Sie wollen in der Mannschaft Sport treiben." Dr. Peter Ullmann von der Sportklinik Erfurt berät den KFA Mittelthüringen in solchen Fragen - "Er sagt sogar, dass im Amateurbereich sechs bis acht Wochen nötig wären", erklärt Haubold. Die Kicker seien ja allesamt erwachsen und könnten auch von sich aus sagen, wenn ihnen etwas fehle, wenn sie sich nicht fit fühlen. Insofern seien die anvisierten vier Wochen durchaus ausreichend.

Zu Ende gespielt wird die Kreisoberliga in dieser Saison bis 30. Juni nicht. Das sei einfach terminlich nicht machbar. Die Spielzeit über dieses Datum hinaus zu ziehen, davon hält Haubold auch nichts. "Man hat ein bisschen Hoffnung, dass mit dem Impfstoff etwas Normalität einkehrt. Ziehen wir diese Saison in die nächste mit hinein, machen beispielsweise daraus eine, laufen wir Gefahr, dann zu viel Luft zu haben", sagt der Schöndorfer Trainer. Man habe schon von März bis Juli 2020 nichts gemacht, nun schon seit November. "Man merkt, dass es den Leuten fehlt", sagt Haubold. Strecke man nun diese Spielzeit auf zum Beispiel anderthalb Jahre, dann verlieren vielleicht viele die Lust. Er plädiere dafür, die Hinrunde regulär abzuschließen, um hernach in einer Playoff-Variante weiter zu spielen. "Eine andere Variante ist, so lange zu spielen, wie es geht und dann die Quotientenregel herbeizuziehen." Eine schöne Sache wäre vielleicht auch, nach fertiger Hinserie in einem Tannenbaum-System weiter zu machen. "Der Erste gegen den Letzten, der Zweite gegen den Vorletzten und so weiter. Und am Ende haben wir ein echtes Finale um die Meisterschaft", erklärt Haubold.

Man warte nun auf ein Signal aus der Politik. "Erst danach können wir intern weiter reden, wie wir es machen. Es braucht einen konkreten Termin, um die weiteren Schritte zu besprechen", sagt Haubold. Aktuell schiebe man Pläne und Gedankenspiele vor sich her - mehr könne man derzeit nicht tun. Er sei da auch mit verschiedenen Trainerkollegen in der Liga im Austausch. Überall sei die Stimmung gleich: "Es könnte sofort losgehen". Das Vereinsleben, der Sport, er fehle. "Das Danach, das Davor. Der persönliche Austausch. Es ist enorm und niemand kann abschätzen, wohin die Reise geht", sagt der Trainer. Die langfristigen Folgen der Pandemie seien nicht absehbar. "Es kann gut passieren, dass es vielleicht erst ab Sommer wieder losgeht. Dann weiß ich nicht, ob bis dahin nicht viele die Lust am Fußball verloren haben. Dass viele merken, ohne Fußball geht es auch und man geht nur noch kicken, wenn man Bock drauf hat und ansonsten bleibt die Zeit für Familie, Freunde und Feiern. Das macht es schwer", sagt der Schöndorfer.