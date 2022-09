Wenig Flutlichtspiele für Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena bis Weihnachten

Erfurt. Bis Weihnachten stehen jetzt die Regionalliga-Ansetzungen fest. So oft treten Rot-Weiß Erfurt, Carl Zeiss Jena und Meuselwitz unter Flutlicht an.

Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) hat die Spiele der Fußball-Regionalliga nun auch bis Weihnachten zeitgenau angesetzt. Der FC Carl Zeiss Jena muss dabei vom 15. Oktober bis 16. Dezember gleich fünf Mal auswärts und vier Mal in der heimischen Arena antreten. Der FC Rot-Weiß Erfurt hat bis 17. Dezember hingegen fünf Mal Heimvorteil und muss vier Mal auswärts ran.

Vielleicht auch wegen der explodierenden Energiepreise im Hinterkopf finden nur fünf Partien der Thüringer Topteams unter Flutlicht statt. Beide Vereine hatten sich in einer NOFV-Umfrage nicht explizit gegen Spiele mit künstlicher Beleuchtung ausgesprochen. Erfurt macht nun ab Oktober zweimal im Steigerwaldstadion den teuren „Lampenladen“ an. Am 21. Oktober – einem Freitag – empfängt der FC Rot-Weiß ab 19 Uhr Tennis Borussia Berlin. Auch für das Topspiel gegen den BFC Dynamo am 6. November werden die Strahler wohl nötig sein, denn die Sonntagspartie gegen den einstigen Serienmeister der DDR beginnt wie kürzlich das Thüringenderby gegen Jena (1:1) erst 16 Uhr.

Keine Flutlichtspiele in Zipsendorf

Der ZFC Meuselwitz trägt zuhause keine Flutlichtpartien aus. Die Zipsendorfer dürfen aber in Babelsberg und bei Viktoria Berlin an Freitagabenden ran.

Auch der FC Carl Zeiss darf zweimal Flutlicht-Atmosphäre im Ernst-Abbe-Sportfeld genießen. Am 14. Oktober – einem Freitag – empfängt Jena ab 19 Uhr Altglienicke zum Spitzenspiel. Ebenso wie am 11. November gegen den Berliner AK. Weiterhin leuchten die Strahler am 16. Dezember bei Hertha BSC II in einem weiteren Freitagsspiel in der Hauptstadt.

Kleines Thüringenderby der Jenaer in Meuselwitz am 5. November

Topspiele der Jenaer an Nachmittagen sind das kleine Thüringenderby beim ZFC Meuselwitz, das am Samstag, 5. November (13.30 Uhr), auf der Glaserkuppe steigt. Beim SV Babelsberg am 3. Dezember und gegen Lok Leipzig am 10. Dezember geht es dann gegen zwei Spitzenteams der Liga. Für den ZFC Meuselwitz warten bis zum Jahreswechsel neben dem Duell mit Jena schwere Aufgaben gegen Babelsberg, den Berliner AK, Chemnitzer FC und Lok Leipzig.

Weitere Spitzenspiele der Erfurter sind die Matches gegen Babelsberg am 26. November, gegen Cottbus am 4. Dezember und zum Jahresabschluss gegen Altglienicke am 17. Dezember. Jedes Mal hat Rot-Weiß dabei Heimrecht.

Live bei Funke Thüringen: Lok Leipzig gegen Erfurt und Chemie Leipzig gegen Jena

Live im Internet dabei sein, können die Fans schon früher. Ihre Zeitung überträgt in Zusammenarbeit mit ostsport.tv die Partie des FC Rot-Weiß bei Lok Leipzig am kommenden Freitag (19 Uhr) und genau eine Woche später das Spiel des FC Carl Zeiss bei Chemie Leipzig.

Alle Ansetzungen der drei Thüringer Regionalliga-Vereine bis Ende des Jahres:

FC Rot-Weiß Erfurt

Samstag, 15. Oktober (13 Uhr): Viktoria Berlin (A)

Freitag, 21. Oktober (19 Uhr): TeBe Berlin (H)

Samstag, 29. Oktober (13 Uhr): Greifswald (A)

Sonntag, 6. November (16 Uhr): BFC Dynamo (H)

Samstag, 12. November (13 Uhr): Halberstadt (A)

Samstag, 26. November (13 Uhr): Babelsberg (H)

Sonntag, 4. Dezember (13 Uhr): Cottbus (H)

Sonntag, 11. Dezember (14 Uhr): Chemie Leipzig (A)

Samstag, 17. Dezember (14 Uhr): Altglienicke (H)

FC Carl Zeiss Jena

Freitag, 14. Oktober (19 Uhr): Altglienicke (H)

Sonntag, 23. Oktober (16 Uhr):Luckenwalde (A)

Sonntag, 30. Oktober (13 Uhr):Lichtenberg (H)

Samstag, 5. November (13.30 Uhr): Meuselwitz (A)

Freitag, 11. November (19 Uhr): Berliner AK (H)

Sonntag, 27. November (14 Uhr): Chemnitz (A)

Samstag, 3. Dezember (14 Uhr): Babelsberg (A)

Samstag, 10. Dezember (14 Uhr): Lok Leipzig (H)

Freitag, 16. Dezember (19 Uhr): Hertha II (A)

ZFC Meuselwitz