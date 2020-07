Das Erfurter Sommer-Meeting findet im Steigerwaldstadion nur an einem Tag statt.

Weniger Starter als erwartet: Sommer-Meeting findet nur an einem Tag statt

Das Sommer-Meeting für den Nachwuchs des Thüringer Leichtathletik-Verbands wird um einen Tag gekürzt, weil sich nicht so viele Teilnehmer angemeldet hatten, wie von den Veranstaltern erwartet. Damit finden nun alle Wettbewerbe im Erfurter Steigerwaldstadion am kommenden Sonnabend von 10 bis 17 Uhr statt. Der Sonntag als Wettkampftag wurde gestrichen. Um- und Abmeldungen sind kostenlos.

„Den Ferienbeginn hatten wir unterschätzt. Viele Athleten fahren mit ihren Familien schon an diesem Wochenende in den Urlaub“, sagte Heinz-Wolfgang Lahmann, der Präsident des Thüringer Leichtathletik-Verbandes. Zudem seien einige Sportler wegen der Corona-Beschränkungen im Training nicht auf ihrem besten Niveau und verzichten deshalb auf einen Start. „Da soll ihnen durch eine schwächere Leistung nicht gleich der Spaß an der Leichtathletik genommen werden“, sagte Lahmann. Der Verband hatte das Sommer-Meeting quasi als Ersatz für die wegen der Corona-Krise ausgefallenen Thüringer Meisterschaften organisiert.

150 Sportler von der Altersklasse 12 bis U 20

Trotzdem werden rund 150 Sportler von der Altersklasse 12 bis U 20 an den Start gehen. „Die Teilnehmerzahl ist pro Wettkampf und auch insgesamt im Stadion wegen der bestehenden Hygiene-Regeln beschränkt“, erklärte Lahmann. Zudem ist für vier Athleten nur ein Betreuer zugelassen.

Thüringens Top-Talente können sich in Erfurt für die kurzfristig wieder angesetzten deutschen Jugendmeisterschaften in Heilbronn (6./7. September) empfehlen. Die Qualifikation wird nicht einfach, glaubt Lahmann, denn auch bei der Jugend-DM gibt es Beschränkungen der Starterzahl pro Wettkampf. Die Kriterien sind aber noch nicht veröffentlicht, erklärte Lahmann.

Zeitgleich zum Sommer-Meeting im Steigerwaldstadion finden die mitteldeutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Halle mit Thüringens Medaillenhoffnungen wie Serena Riedel (Zeulenroda) und Tom-Lucas Greiner (LAC Erfurt) statt.