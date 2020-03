Wie Wasserspringerin Waldtraut Oertel den Sprung zu Olympia schaffte

Nachkriegszeit in Halle. Auch ein Grund, warum Waldtraut Oertel erst 1949 mit 13 zum Wasserspringen gekommen ist. Geschadet habe ihr das nicht, „weil ich vorher alles Mögliche gemacht habe, Fußball, Handball und natürlich Turnen“. Im Sommer sei sie mit der Meute täglich im städtischen Freibad toben gewesen.

Horst Görlitz holte das Mädchen zum Wasserspringen, lobte ihre Körperspannung, sagte später, „selbst wenn Walla auf die Nase fällt, sieht sie dabei noch gut aus“. Doch die Anfänge waren schwer. Das Training hart, das Wasser kalt, der Krieg noch nicht lange vorbei. Lebensmittel waren rationiert. Erst ein Lehrgang in Pößneck ließ sie ahnen, die Mühen könnten sich lohnen. „wir waren gut untergebracht, und wir haben das erste Mal gut und reichlich essen können.“ An die süßen Nudeln kann sie sich noch heute erinnern.

Wenig später war sie die erste DDR-Springerin, die einen anderthalbfachen Rückwärtssalto mit anschließender anderthalbfacher Schraube vom Dreimeter-Brett ins Wasser zauberte.

Mit dem fünften Platz bei der Europameisterschaften in Turin 1954 ließ sie aufhorchen. Ihre beste Zeit hätten die 1950er Jahre werden können, die Olympischen Spiele 1956 in Melbourne das Ziel. Doch wie das Leben spielt, ihre erste Tochter Cordula kam zur Welt, da war sie 20. Robert folgte 1958.

Alltäglich war das nicht im Sport der damaligen Zeit, dass eine zweifache Mutter den Sprung zu Olympia schaffte, doch Waldtraut Oertel, inzwischen in Gera zu Hause, qualifizierte sich für die Sommerspiele 1960 in Rom gemeinsam mit ihrem Mann Rudi, einem Geraer. Doch in Italien ging dann alles schief. „Wir haben in Gera auf den damals üblichen Holzbrettern trainiert, aber international waren Kunststoffbretter angesagt“, erzählt sie. In Dresden gab es eins, ab und an fuhren die Geraer nach Sachsen zum Training. Doch es hieß, in Rom werden Holzbretter und Kunststoffbretter aufliegen, weil nur wenige Länder die Möglichkeit hätten, auf den Kunststoffbrettern zu üben. Pustekuchen. In Rom lagen die modernen, wunderbar schwingenden Bretter auf, zwei Tage blieben, sich darauf zu versuchen, zu wenig, nicht einmal die einfachen Sprünge klappten.

Als Zehnte des Vorkampfes verpasste Waldtraut Oertel das Finale, es sollte ihr letzter großer internationaler Auftritt sein. Schön war das nicht, dass ausgerechnet bei den Olympischen Spielen nichts klappte, sagt sie, doch will sie keine Minute ihrer über zehn Jahre andauernden Auswahllaufbahn missen. Es war eine schöne Zeit, sagt sie unumwunden. Dem Wasserspringen blieb die heute 83-Jährige treu. Die Liste der Geraer Talente ist lang. Claudia Bockner lernte bei Oertels das Springen, wurde WM-Dritte, Steve Seidel, Ulrike Kulessa waren international dabei und Thomas Walsch später beim SC Leipzig war der Erste, der einen Sprung vom Turm aus dem Handstand rückwärts ausführte. Wasserspringen ist ihr Leben. „Ich würde alles noch einmal genauso machen“. Und ab und an schaut sie im heimischen Hofwiesenbad vorbei. Tochter Jana setzt die Tradition fort, trainiert den Nachwuchs beim TSV 1880 Gera-Zwötzen.

In unserer Serie stellen wir in loser Folge ehemalige Olympiastarter unserer Region vor.