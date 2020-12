Die letzte Männerbastion fällt: Drei Thüringerinnen erobern die Ski-Welt

Oberhof. In der Nordischen Kombination wird am 18. Dezember erstmals ein Weltcup der Frauen ausgetragen. Bundestrainer Edelmann hat drei Thüringerinnen nominiert.

Lange mussten sie ausharren. Nun ist das Warten bald zu Ende. In der Nordischen Kombination, der letzten Männerbastion des Wintersports und seit fast 100 Jahren olympisch, wird am 18. Dezember in Ramsau am Dachstein zum ersten Mal ein Weltcup der Frauen ausgetragen. Der ganz große Höhepunkt folgt zwei Monate später.