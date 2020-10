Finanzielles Fiasko? Weltcup in Oberhof droht Millionen-Defizit

Die Austragung des Biathlon-Weltcups im Januar 2021 als Doppel-Veranstaltung in Oberhof könnte finanziell ein Fiasko werden. Das prognostizierte Minus, für das der Freistaat aufkommen will, soll bei über einer Million Euro liegen und hängt mit den enormen zusätzlichen Kosten zusammen.

Diese ergeben sich u.a. aus der Umsetzung des Hygienekonzepts. In der Vergangenheit hatte der Biathlon-Weltcup ein Plus von rund 200.000 Euro erbracht. Das Geld wurde zu großen Teilen an die Vereine der Region verteilt.

Hartmut Schubert, Staatssekretär im Finanzministerium und Oberhof-Beauftragter der Landesregierung, verteidigt trotz erwarteter finanzieller Einbußen und organisatorischer Schwierigkeiten die Zustimmung zur Doppelveranstaltung. „Hätten wir zur Anfrage des Internationalen Weltverbands nicht ja gesagt und stattdessen Ruhpolding den Vortritt gelassen, wären wir als Weltcup-Veranstalter künftig möglicherweise nicht mehr berücksichtigt worden.“

Mehrere Tage länger als sonst ehrenamtliche Hilfe notwendig

Ein Nein wäre als Gastgeber der WM 2023 ein verheerendes Signal gewesen. Dennoch räumt Schubert ein, dass der Weltcup im Januar 2021 Probleme mit sich bringt. Die Vereinshelfer müssen mehrere Tage länger als sonst ehrenamtlich arbeiten, die Unterkünfte sind wegen der gleichzeitigen Austragung des Rodel-Weltcups in Oberhof und der wegen Corona notwendigen Bereitstellung von Einzelzimmern arg begrenzt. Zudem ist das Biathlon-Stadion eine große Baustelle. „Wir liegen bei den Arbeiten aber bestens im Zeitplan, sie werden zum Weltcup auch ruhen“, erklärt Schubert. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Rund 17.000 Tickets sind laut Veranstalter WSRO Skisport GmbH bisher verkauft. Ob Zuschauer zugelassen werden oder nicht, entscheidet das Gesundheitsamt des Landkreises. Schubert rechnet Mitte November mit einem Beschluss, „mehr als 9000 pro Tag werden angesichts der hohen Auflagen aber kaum möglich sein“.

