Bremerhaven. Science City Jena verliert in der 2. Basketball-Bundesliga erneut ein Spitzenspiel - diesmal mit 91:108 in Bremerhaven.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zu den Topteams fehlt Science City Jena noch ein Stück

Es gibt nur zwei Mannschaften, die in der Tabelle der 2. Basketball-Bundesliga ProA vor Science City Jena stehen – die Niners Chemnitz und die Eisbären Bremerhaven. Kein Wunder, dass so mancher Thüringer von der direkten Rückkehr in die BBL träumt.

Geschäftsführer Lars Eberlein räumte kürzlich gegenüber unserer Zeitung ein, dass die Chancen dafür hoch seien, weshalb Science City überlege, bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar noch maximal zwei Spieler zu verpflichten. Aufsteigen werden letztlich die beiden Vereine, die ins Finale der Playoffs einziehen. Bis zum Viertelfinale im April, wo es dann endgültig darauf ankommt, bleibt zwar noch ein bisschen Zeit für die Jenaer, aber nach heutigem Stand können sie mit Chemnitz und Bremerhaven nicht mithalten. Nachdem schon beide Hauptrunden-Begegnungen gegen den souveränen Tabellenführer aus Sachsen verloren gingen (78:90; 68:97), folgte am Samstagabend nach dem 80:100 im Hinspiel auch die zweite Niederlage gegen Bremerhaven. Am Ende musste sich Jena wieder deutlich mit 91:108 den Eisbären geschlagen geben. Dabei sah es zunächst ausgezeichnet aus für die Gäste aus Thüringen, die sich mit einem 12:0-Lauf gleich zu Beginn anschickten, die Bremerhavener aus der eigenen Halle zu werfen. „Wir hatten sie in der ersten Halbzeit gut unter Kontrolle“, sagte Julius Wolf, der mit 21 Punkten die meisten im Jenaer Trikot sammelte. Zwar kamen die Norddeutschen immer wieder heran, doch Jena hatte stets den passenden Stopp zur Hand und ging deshalb mit einer verdienten 32:23-Führung ins zweite Viertel. „Wir konnten unsere Vorgaben, selbst schnell zu spielen und den Gegner an der Penetration zu hindern, zunächst sehr gut umsetzen“, lobte auch Steven Clauss, der bis zur Rückkehr des erkrankten Frank Menz als Cheftrainer bei Science City fungiert. Immerhin retten die Gäste ein 53:45 in die Pause. Im dritten Abschnitt zeigten die Eisbären dann ihre Krallen, übernahmen beim 64:65 aus Jenaer Sicht zum ersten Mal in dieser Begegnung die Führung. Noch stemmte sich Science City, das verletzungsbedingt auf Aufbauspieler Brad Loesing und Center Oliver Mackeldanz verzichten musste, aber gegen die drohende Niederlage. Beim Stand von 73:73 zu Beginn der finalen zehn Minuten schien dann das spannende Spitzenspiel zu folgen. Doch alle Jenaer Fans sahen sich getäuscht. Wieder einmal folgte ein totaler Einbruch im letzten Viertel. „Wir haben es nicht mehr geschafft, uns bei den Rebounds zu stabilisieren, in erster Linie bei den Defensiv-Rebounds“, kritisierte Steven Clauss. Und Wolf fand: „Wir haben offensiv unseren Rhythmus total verloren.“ Was blieb, war dem Gegner zum 108:91-Sieg zu gratulieren. Als Hoffnungsschimmer für die Playoffs bleiben, dass sich die Mannschaft bis April sicherlich noch steigern kann und mit Loesing und Mackeldanz konkurrenzfähiger ist, zumal vor der Begegnung auch noch eine Grippe im Team grassierte. In Sachen Nachverpflichtungen muss diese Woche eine Entscheidung fallen. Besonders auf der Aufbauspielerposition ist Verstärkung nötig. Dontay Caruthers, der bis 31. Januar noch auf Probezeit spielt, konnte sich auch in Bremerhaven nicht als Dauerlösung präsentieren.