Zusammenrücken ist angesagt – nicht nur bei den Erfurter Leichtathleten

Erfurt Die Leichtathletikgemeinschaft Erfurt spricht mit ihrer Mitmach-Challenge auch andere Vereine und Sportarten an.

Zurzeit lernen die Trainer der Leichtathletikgemeinschaft (LG) Erfurt die Füße ihrer Sportler kennen. Das haben sie so gewollt, denn bei ihrer Mitmach-Challenge lauteten die Aufgaben der ersten beiden Wochen: „Schnelle Füße“ und „Seilspringen“. So schickten die Teilnehmer Videoaufnahmen ihrer Skipping- und Sprung-Versuche, die Trainer mussten zählen. Schließlich gibt es am Ende jeder Woche Medaillen für die Besten drei bis fünf jeder Altersklasse. „Bei unserer nächsten Challenge zur Rumpf- und Bauchkraft kriegt sogar jeder eine Medaille, denn da geht es ums Durchhalten“, sagt Marie Mußbach, Trainerin bei der LG Erfurt und Kinderleichtathletikbeauftragte beim Thüringer Leichtathletik-Verband.