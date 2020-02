Zwei Punkte im Visier

Schwer im Magen liege ihm das vergangene Wochenende noch immer. Dass er deswegen wortkarg sei, möge man ihm verzeihen, bemerkt Patrick Schatz. Der Trainer der Handball-Herren des HSV Apolda kann einfach nicht verstehen, warum die Seinen erst in der Mitteldeutschen Oberliga Delitzsch schlagen, dann im Pokalwettstreit in Bad Blankenburg so jämmerlich untergehen. Die Berg- und Talfahrt der Gefühle, die nage. Klare Worte habe er deswegen – mal wieder – im Training gefunden. Hoffentlich fruchtet’s.

An diesem Samstagabend, 19 Uhr, müssen die Glockenstädter beim HC Aschersleben antreten. Die Maßgabe sei klar, ein Sieg muss her, erklärt Schatz. Zwei Punkte auf der Habenseite würden die kommenden Wochen erleichtern. Den Klassenerhalt möchte man schließlich frühzeitig in Sack und Tüten haben, nicht zittern müssen bis zur letzten Sirene. Zumal die Planungen endlich in Gang kommen müssen – von der Lösung der Trainerfrage ganz zu schweigen. Fakt ist, dass Schatz die Doppelbelastung als Präsident und Trainer nur schwerlich noch einer weitere Saison durchstehen wird. Es braucht also einen neuen Chef. Nur der ist nicht in Sicht. Dann hat sich auch noch der Wechsel eines portugiesischen Spielers in diesem Winter zerschlagen. Dabei soll und muss der Kader doch verjüngt, verstärkt werden. Das ist das erklärte Ziel.

Also: Geschwind das HSV-Boot in den sicheren Hafen schippern! Die nächsten beiden Aufgaben, so sagt es Schatz, seien Pflichtaufgaben. Personell hat er fast alle Mann an Deck, der eine oder andere plage sich mit leichteren Blessuren herum. Endgültig werde man am Freitagabend wissen, mit wem man die Reise nach Aschersleben morgen antritt.

Die Rückfahrt dann, die möchte er bitte besser gelaunt antreten als jene vor einer Woche nach dem Pokalaus in Bad Blankenburg. Die Jungs, die haben’s in der Hand.

Samstag, 19 Uhr: HC Aschersleben - HSV Apolda