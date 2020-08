Zwei Spielertrainer haben in Siemerode das Sagen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Spielertrainer haben in Siemerode das Sagen

In der neuen Saison dürfte Fußball-Landesklässler SV Grün-Weiß Siemerode in seiner Liga schon vor dem ersten Anpfiff ein Alleinstellungsmerkmal besitzen: Die Eichsfelder werden mit gleich zwei Spielertrainern versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen. Neben Karsten Wellmann, der das Amt des mitspielenden Coaches bereits seit drei Jahren bei den Grün-Weißen ausübt, wird auch Kapitän Maik Aschenbach ab sofort als gleichberechtigter Partner Wellmanns fungieren.