Zwei Tore in einer Halbzeit - Goldbach schlägt sich selbst

Dass Spiele in Mühlhausen schon immer etwas besonderes waren, ist bekannt. Dass es aber beim Vergleich am Samstagabend wieder etwas außergewöhnliches gab, war nicht abzusehen, vor allem nicht nach 30 Minuten.

Die Goldbacher Handballer brachten es im Thüringenliga-Duell fertig, nach der Pause nur zwei Tore zu werfen, obwohl sie im ersten Durchgang tonangebend waren. „So kannst du hier kein Spiel gewinnen. Da sind wir einzig und allein selbst schuld. Sowas darf nicht passieren und ich weiß auch nicht, ob es sowas schon mal gab. Zumindest nicht in der Klasse und bei den Männern“, war auch Goldbachs Spieler David Obst verwundert und verärgert über die zweite Hälfte.

Obst und Daniel Bohrt sorgten für den optimalen 2:0-Start. Und so ging es weiter. Die Gäste legten immer vor und lagen beim 10:13 sogar mit drei Toren in Front. Als nach dem Wechsel Marko Oluic, der mit sieben Treffern bester Gästespieler war, das 14:16 markierte, sah es so aus, als würde es genauso weitergehen. Doch weit gefehlt. Oluic verwarf einen Strafwurf und Mühlhausens Torwart Adrian Winkler wuchs nach einem satten Gesichtstreffer über sich hinaus. Er vernagelte regelrecht seinen Kasten.

Und die Gäste haderten zunehmend mit den Unparteiischen. Diese hatten zwar nicht ihren besten Tag, bevorteilten aber keine Mannschaft. Strittige Situationen gab es zuhauf auf beiden Seiten. Das zweite Tor in der zweiten Halbzeit war zudem nicht aus dem Spiel heraus, sondern ein Strafwurf von Bohrt.

Die letzten 20 Minuten brachten die Gäste dann kaum noch was auf die Platte. Als dann Matthias Dreyße noch mit Rot runter musste, glich Mühlhausen aus und ging in Führung. Die Gastgeber spielten sich in einen Rausch. Und bei Goldbach? Die Köpfe gingen immer weiter nach unten. Resignation machte sich breit, ob der Niederlage. Diese fiel zwar zu hoch aus, war aber aufgrund der desolaten zweiten Halbzeit auch verdient.