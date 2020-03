Erfurt. Nach der Ministerpräsidentenwahl sind nun die Thüringer Bürger an der Reihe: Sandra Maischberger brachte sie im Erfurter Palmhaus mit Politikern zusammen.

Nach der Wahl: Bürger fragen bei „Maischberger vor Ort“ in Erfurt

Politiker haben sich nach den Ministerpräsidentenwahlen in Thüringen ausgiebig geäußert, nun haben die Bürger das Wort. So beschrieb ARD-Talkerin Sandra Maischberger am Mittwoch ihr neues Format „Maischberger vor Ort“ im Erfurter Palmhaus.

Die Fragen an Katja Kipping (Linke), Mario Voigt (CDU) und Tino Chropalla (AfD) sowie an den Erfurter Politikwissenschaftler André Brodocz drehten sich um den Zustand der Demokratie, die DDR als Unrechtsstaat oder um die Flüchtlingskrise. Maischberger selbst beschränkte sich auf kurzes Nachfragen - am Ende war nicht nur Katja Kipping begeistert.

