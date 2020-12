ThSV Eisenach: Kraft reicht nur für eine Halbzeit

Eine böse Weihnachtsüberraschung ereilte den ThSV Eisenach schon vor der 24:30(9:11)-Heimniederlage gegen Zweitliga-Spitzenreiter HSV Hamburg: Spielmacher Martin Potisk fällt vorerst verletzt aus. Der 21-Jährige, bester Mann und achtfacher Torschütze beim 28:24 am Mittwoch gegen Ferndorf, knickte beim Abschlusstraining um und zog sich eine Fußverletzung zu – wahrscheinlich einen Bänderriss. „Das ist unfassbar bitter“, sagte Manager René Witte, „es war fast die letzte Aktion im Training.“ Nach einer ersten Untersuchung noch am 1. Weihnachtsfeiertag soll ein MRT am Montag endgültige Klarheit bringen.

Eine Halbzeit lang konnte Eisenach trotzdem mit den favorisierten Hamburgern mithalten. In der kämpferischen und torarmen ersten Hälfte dominierten die Abwehrreihen – und die Fehler im Vorwärtsgang. „Defensiv war die erste Halbzeit sehr gut“, meinte Rückraumspieler Daniel Dicker, „das Zusammenspiel zwischen Torhüter (Thomas Eichberger/d. A.) und Abwehr hat funktioniert. Schade war, dass wir vor der Pause nur neun Tore werfen.“

Immerhin musste Eisenach diesmal zunächst keinem Rückstand hinterherlaufen, führte durch Willy Weyhrauch mit 2:1 (3.) und reparierte das zwischenzeitliche 3:6 (17.) binnen einer Minute zum 6:6 (18.). Von diesem schnellen Dreierpack abgesehen aber musste sich der ThSV ansonsten jedes Tor mühsam erarbeiten, während Hamburg etwa durch den Ex-Eisenacher Jan Forstbauer zum ein oder anderen einfachen Treffer aus dem Rückraum kam.

Rote Karte für Obranovic

Als dann Andrej Obranovic bei einer unglücklichen Abwehrbewegung seinen Gegenspieler Leif Tisser mit der Hand im Gesicht traf und dafür kurz vor der Halbzeit die Rote Karte sah, erlitt die Eisenacher Defensive die wohl entscheidende Schwächung im Innenblock. Die Folge: Nach dem Wechsel, als bei den dezimierten Wartburgstädtern die Kräfte sichtlich schwanden und mit ihnen die Harmonie zwischen Deckung und Torhüter, setzte sich Hamburg langsam, aber doch beharrlich Tor um Tor ab. Beim 10:13 (34.) waren die Blau-Weißen letztmals auf Tuchfühlung. Beim 20:28 (54.) waren nicht nur alle Messen längst gelesen, es drohte sogar ein kleines Debakel. Doch Eisenach straffte sich noch einmal und hielt beim finalen 24:30 den Rückstand schließlich in jenen Grenzen, die den spielerischen Unterschied an diesem Abend ziemlich gut markierten.

Hoffnungsschimmer Schneibel

„Was das Kämpferische angeht, kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“ meinte Eisenachs Trainer Markus Murfuni, der immerhin ein erfrischendes Debüt des erst Mitte der Woche verpflichteten Jannis Schneibel registrieren konnte. Der 20-Jährige, von der Reserve der Rhein Neckar Löwen gekommen und praktisch über Nacht ins kalte Zweitliga-Wasser geworfen, spielte mit viel Mut und avancierte mit fünf Treffern gleich zum besten Eisenacher Werfer. Ein Hoffnungsschimmer.

Mittwoch in Dresden

Zum letzten Pflichtspiel des Jahres reist der ThSV am Mittwoch (30. Dezember, 19.30 Uhr) zum HC Elbflorenz. Die Dresdner befinden sich mit drei Siegen am Stück im Aufwind, sie gehen mit der aktuellen Empfehlung eines 31:30-Auswärtssieges in Ferndorf in das thüringisch-sächsische Derby.

Derweil wurden von den sieben angesetzten Partien am zweiten Weihnachtsfeiertag nur vier gespielt: nur vier: Nach dem Spiel Lübeck gegen Hüttenberg musste zunächst auch die Begegnung zwischen Hamm und Konstanz und schließlich kurz vor dem Anwurf auch das Duell zwischen Emsdetten und Aue wegen eines positiven Corona-Falls im Umfeld des TV Emsdetten abgesagt werden.