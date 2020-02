Apolda. Mit einem Raub zu tun bekommt es der Apoldaer Faschingsclub (AFC) in diesem Jahr in der Stadthalle. Der Samstagabend ist so gut wie ausverkauft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Raubüberfall über Ermittlungen bis Aufklärung

Mit einem spektakulären Raub in Apolda soll der „Große Sauser“ am Samstagabend in der Apoldaer Stadthalle seinen Lauf nehmen. In den folgenden rund drei Stunden wird es Ermittlungen geben, am Ende dürfte der Fall allerdings aufgeklärt sein. Davon zumindest ist auszugehen, wenn es am 22. Februar ab 19.11 Uhr heißt: „Alle Ganoven dieser Welt sind zum AFC bestellt“.

Über 500 Gäste erwartet ein unterhaltsamer, origineller und abwechslungsreicher Abend, der mit Gregor Heidbrink erstmals den Superintendenten des Kirchenkreises Apolda-Buttstädt in die Bütt steigen lässt. Heidbrink wird gemeinsam mit seiner Tochter in einen „Räubervater-/Räubertochter-Dialog“ treten und dabei auch musikalisch auftreten. Voraussichtlich steigt dann auch noch die Ehefrau in die Bütt, so dass die gesamte Familie zum Programm beitragen wird. Damit nicht genug, erwartet die Gäste ein Potpourri aus Tanz – sieben Darbietungen sind vorgesehen –, Comedy mit „Putzfrau“ Björn Weise, Musik unter anderem mit den Freunden von Blau-Weiß-Sindelfingen mit der Blues-Brass-Band und eine Moderation, die sich Ronny Täubner und Rüdiger Görmar teilen. Die beiden Frontmänner werden nicht nur durch den Faschingsabend führen, sondern mit Unterstützung diverser Spürnasen obendrein auch die Spuren zur Aufklärung des sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung ziehenden Verbrechens forcieren. Das Catering dieses Abends übernimmt übrigens das Team vom „Fuchsturm“ Jena. Wenige Restkarten für den „Großen Sauser“ soll es noch an der Abendkasse geben, garantiert werden kann das aber nicht, schließlich gehört der „Große Sauser“ zu den beliebtesten Veranstaltungen in Apolda. Am heutigen Donnerstag steigt in der Stadthalle zunächst aber der lange ausverkaufte „Weiberfasching“ mit mehr als 20 Männerballetts auf der Bühne. Am Freitag heißt es ab 22 Uhr ebenda „Sauser Beats“. Dem „Großen Sauser“ am 22. Februar folgt dann am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr der Kinderfasching, zu dem natürlich auch Erwachsene willkommen sind. Die traditionelle wie finale Rosenmontagsparty wird dann am 24. Februar ab 19.11 Uhr gefeiert. Dann kann nochmal alles gegeben werden, immerhin weiß jeder: Am Aschermittwoch ist alles vorbei!