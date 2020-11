Abfallkalender der Wartburgregion für 2021

Der neue Abfallentsorgungskalender „Azze 2021“ wird in den nächsten Tagen an jeden Haushalt im Gebiet des Abfallwirtschaftszweckverbands Wartburgkreis/Stadt Eisenach (AZV) zugestellt. Das teilt der AZV mit. Der Kalender enthält neben den Abfallterminen wichtige Informationen zu Änderungen in 2021. So erfolgt die Frühjahrssammlung des Grünschnitts nun auch auf Abruf analog der Sperrmüllentsorgung. Die Abfuhr ist zu beantragen und erfolgt nach Terminmitteilung im März und April 2021.

Der Kalender ist auch im Bürgerbüro Eisenach und auf den Gemeinden abholbar und steht im Internet zum Download unter azv-wak-ea.de bereit.