Die Arbeitslosenquote blieb in Thüringen unverändert bei 6,4 Prozent (Symbolfoto).

Die sonst übliche Belebung des Thüringer Arbeitsmarktes im Februar blieb in diesem Jahr aus. Die Corona-Krise hat die Zahl der erwerbslos gemeldeten Frauen und Männer im Freistaat binnen Monatsfrist um 700 auf aktuell 71.700 ansteigen lassen.