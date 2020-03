Attraktive Arbeitgeber: Die Weltbank als Kunden

Mein Name ist Jan R. Hartmann und ich bin im Vertrieb bei der Petkus Holding GmbH tätig. Seit einem Jahr bin ich, in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung, in der Position des Verkaufsleiters für die Regionen Westeuropa, Afrika und Nordamerika verantwortlich.

Ich habe an einer renommierten deutschen Universität mein Agrarstudium erfolgreich abgeschlossen und bin seit mehr als zwei Jahrzehnten in verschiedenen leitenden Positionen in der Saatgutindustrie tätig gewesen. In dieser Zeit konnte ich unzählige nationale und internationale Kontakte knüpfen und mir ein umfangreiches Wissen innerhalb der für die Landwirtschaft so wichtigen Saatgutbranche aneignen.

Die Petkus Holding, mit Sitz in Wutha-Farnroda/Thüringen, ist heute ein inhabergeführtes Familienunternehmen, dessen Geschichte bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Die Kompetenzen liegen in den Bereichen von Maschinen und Anlagen für die Saatgutaufbereitung und Lagerung sowie in Siloanlagen für unterschiedlichste Lagerlösungen im Bereich der Erntegüter landwirtschaftlicher Feldfrüchte (unter anderem Getreide, Mais und Sonnenblume). Nicht zuletzt erhielt die Tochterfirma und Forschungseinrichtung Röber Institut GmbH 2019 den Thüringer Innovationspreis in der Kategorie „Licht & Leben“ für eine neuartige kamerabasierte Sortiermaschine für Feinsaaten (Gemüse und Blumen).

Die breite Basis der Geschäftsbereiche deckt ein weites Spektrum innerhalb der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette ab. Die inhabergeführte Unternehmensphilosophie ist von Kontinuität, Qualität und Flexibilität geprägt und hat zum Ziel, sich international weiter zu etablieren und dabei den Produktionsstandort Deutschland zu erhalten und zu stärken.

Die Kunden kommen aus unterschiedlichen landwirtschaftlichen Bereichen sowie aus der Nahrungsmittelindustrie. Petkus ist unterwegs im Mittelstand wie auch in Konzernen, es gehören jedoch auch private Kunden, Investoren und öffentliche Institutionen wie die Weltbank zum Kundenstamm. Dementsprechend haben die Mitarbeiter ganz unterschiedliche Berufsausbildungen, aus denen sich in den verschiedenen Unternehmensbereichen multiprofessionelle Teams zusammensetzen. Darunter sind Facharbeiter, Techniker, Ingenieure und viele andere, die in den Bereichen Produktion/Montage, Einkauf, Logistik, Auftragsabwicklung, Forschung und Entwicklung, Marketing aber auch im Verkauf tätig sind.

Mittlerweile ist Petkus fast überall in der Welt zu Hause und zwar dort, wo wir mit unseren spezifischen Lösungen unsere Kunden unterstützen können. Petkus verfügt über ein dichtes Standortnetz von Russland über Spanien bis nach China, Afrika und selbst in Nord- und Südamerika können wir unsere Partner vor Ort optimal betreuen. Unsere weltweiten Niederlassungen befinden sich heute an 23 Standorten.

Insbesondere wir Vertriebsmitarbeiter müssen in diesem internationalen Umfeld in der Lage sein, Projekte in den verschiedenen Regionen und Kulturkreisen erfolgreich zu verkaufen. Das äußerst kollegiale Arbeitsumfeld und die Tatsache, dass sich die Verkaufsteams aus deutschen und Mitarbeitern des jeweiligen Landes zusammensetzen, ist eine weitere Motivation für uns Verkäufer, Projekte im internationalen Geschäft zu gewinnen. Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg.

Die IHK Erfurt rät: