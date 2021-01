Mitarbeiterin Elena Martinesch erntet Champignons. Sie ist eine von insgesamt zehn rumänischen Erntehelfern, die in der Sprötauer Champignon GmbH beschäftigt sind.

Corona verleiht der Pilzproduktion in Sprötau mehr Dynamik

Bei Alla Valeriia Ley kommen keine Pilze auf den Tisch. Kein Wunder: Die Geschäftsführerin der Sprötauer Champignon GmbH hat tagtäglich mit den Speisepilzen zu tun und versucht deshalb, bei der Zubereitung der Mahlzeiten für Abwechslung zu sorgen.

Dass die gebürtige Ukrainerin einmal mit Pilzen zu tun haben könnte, hätte sie nicht gedacht. "Nach dem Tod des ehemaligen Geschäftsführers des Sprötauer Unternehmens sind die Gemeinde und die Verwaltungsgemeinschaft auf uns zu gekommen. Sie wollten nicht, dass die Firma in fremde Hände gerät", erzählt die Unternehmerin, deren Acor-Pro GmbH 2015 Wohnblöcke in Sprötau erwarb und einen zu Servicewohnungen für Senioren umbaute.

Sehr schwierig war für die Quereinsteiger das erste Jahr. Angetreten waren sie, die Pilzproduktion in Sprötau auf ein neues Level zu heben. Kontakt mit namhaften Handelsketten wurde aufgenommen. Gelungen ist es, Sprötauer Champions als Eigenmarke zu etablieren. Vor allem die Produktionsabläufe wurden verändert.

Nach Übernahme kräftig investiert

Anstatt der bisherigen drei Erntewellen wurde nun auf ein Intervall von zwei Wellen gesetzt. Investiert wurde in eine neue Verpackungsanlage genauso wie in neue Kühlkammern. Waren es früher 50 Quadratmeter Kühlfläche, sind es nun 220 Quadratmeter. Damit konnten 2020 auf einer Anbaufläche von 40.000 Quadratmetern Pilze geerntet werden. Bemerkbar machte sich dies im Ertrag. Über 700 Tonnen Verkaufsware wurden im vergangenen Jahr produziert. Zum Vergleich: Im Jahr der Übernahme, 2018, waren es noch 360 Tonnen.

Corona habe der Pilzproduktion in Sprötau noch mehr Dynamik verliehen. Schwäche sich sonst der Pilzverkauf von Jahresbeginn bis Ostern ab, hörte die Nachfrage 2020 nicht auf. "Im August gab es einen leichten Rückgang. Dafür ging es im September gleich wieder richtig los", berichtet die Geschäftsführerin. Besonders viel zu tun gab es im Dezember. Allein in diesem Monat wurden 80 Tonnen Verkaufsware produziert.

14 Festangestellte und und zehn Saisonkräfte

Auswirkungen hat die positive Entwicklung auch auf den Stamm der Mitarbeiter. Seit der Übernahme konnten vier neue Beschäftigte aus Sprötau eingestellt werden. Insgesamt sind im Unternehmen 14 Festangestellte tätig. Hinzu kommen zehn rumänische Saisonkräfte. Die Ernte verlaufe komplett in Handarbeit. "Viele Rumänen kommen schon seit etlichen Jahren, kennen die einzelnen Abläufe im Detail und sind sehr fleißig", sagt Alla Valeriia Ley.

In der Gunst der Kunden stehen die braunen Champions hoch im Kurs. "Im Vergleich zu den weißen verfügen sie über mehr Geschmack und sind länger haltbar", sagt sie.

Arbeite man derzeit in Sprötau noch im Ein-Schichtbetrieb gibt es Pläne, ab der zweiten Jahreshälfte in ein Zwei-Schichtsystem überzugehen.

Gut sei die Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Mit ihrer Hilfe konnten weitere Produktionsflächen erworben werden. Zudem sind weitere Fläche für eine bessere Zufahrt sowie für mehr Lagerflächen hinzugekauft worden. Gelungen ist es so, das Firmengelände um 25 Prozent zu erweitern. Auch optisch ist der frische Wind, der seit 2018 in Sprötau weht, sichtbar. Die Fassade des Produktionsgebäudes am Pfeiffersweg 1 wurde neu gestaltet und mit einem Schriftzug versehen. Perspektivisch ist hier noch ein Anbau für ein neues Büro vorgesehen.