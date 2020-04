Der Thüringer Wald hat zu

Den Radtourismus will der Tourismusverband Thüringer Wald - Gothaer Land verstärkt anschieben, um den Folgen der Corona-Krise für den Fremdenverkehr in der Region etwas zu begegnen. Seit 2019 ist auch der Ortsteil Wangenheim der Landgemeinde Nessetal samt seines Stausees an den Nessetal-Radweg angebunden.