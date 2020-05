Eine neue Wohnanlage am Park in Kölleda.

Erfurt In Thüringen dauert es von der Baugenehmigung bis zum Wohnungsbezug durchschnittlich eineinhalb Jahre. Die Zeitspanne kann aber sehr unterschiedlich sein.

Durchschnittlich eineinhalb Jahre von der Baugenehmigung bis zum Einzug

Durchschnittlich eineinhalb Jahre vergingen zuletzt in Thüringen, bis ein Wohnbau nach seiner Baugenehmigung bezogen werden konnte. Diese Zeitspanne fiel im vergangenen Jahr aber je nach Gebäudeart recht unterschiedlich aus, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte.

So konnten die im vergangenen Jahr neu fertig gebauten 1613 Einfamilienhäuser im Durchschnitt 17 Monate nachdem die Baugenehmigung erteilt worden war, bezogen werden. Besonders schnell ging es, wenn beim Bau Fertigteile verwendet wurden. Dann verkürzte sich die Zeitspanne auf 13 Monate.

Mehrfamilienhäuser und Wohnheime dauern länger

Deutlich länger - weil in der Regel mit einem höherem Bauaufwand verbunden - dauerte es bei 1646 fertig gestellten Wohnungen in 122 Mehrfamilienhäuser: Im Durchschnitt mussten sich Bauherren nämlich zwei Jahre gedulden, bis die Wohnungen bezugsfertig waren. Durchschnittlich 21 Monate vergingen, bis etwa Studierende die 312 im vergangenen Jahr fertig gebauten Wohnungen in neun Wohnheimen beziehen konnten.

Insgesamt wurden im Jahr 2019 in Thüringen 1836 neue Wohnhäuser mit 3755 darin befindlichen Wohnungen fertig gestellt.