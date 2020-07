Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erneute Suche nach Gesichtern des Handwerks

Nach der erfolgreichen Erstauflage im Vorjahr sucht die Handwerkskammer Erfurt jetzt erneut die Gesichter des Handwerks – junge Handwerker aus dem Kammerbezirk mit Liebe und Leidenschaft zu ihren Berufen.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie mit ihren wirtschaftlichen Auswirkungen wolle man ein Zeichen setzen, kündigte Kammerpräsident Stefan Lobenstein an. „Das Handwerk in Mittel- und Nordthüringen ist stark und steht auch in der Krise fest zusammen“, so Lobenstein.

Bewerbungen sind ab sofort und bis zum 31. Juli möglich, die Internetseite des Wettbewerbes ist freigeschaltet. Um die beiden Titel „Gesicht des Handwerks“ können Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 40 Jahren kämpfen, die eine Berufsausbildung im Handwerk absolviert haben und in einem eingetragenen Mitgliedsunternehmen im Kammerbezirk arbeiten. „Gerade in diesem sehr turbulenten Jahr hoffen wir auf zahlreiche Bewerbungen“, sagt Stefan Lobenstein. Schließlich seien die „Gesichter des Handwerks“ sozusagen jene Vertreter des Handwerks, die sich entschieden gegen die Krise und deren Auswirkungen stemmen. Gleichzeitig stellten sie unter Beweis, wie attraktiv ihr Arbeitsalltag ist und animieren damit vielleicht Jüngere, ebenfalls einen der über 130 Handwerksberufe zu ergreifen.

Über das „Gesicht des Handwerks“ kann jeder abstimmen. Abgegeben werden kann jeweils eine Stimme für einen männlichen und einen weiblichen Kandidaten. Sechs junge Frauen und Männer, die die meisten Stimmen auf sich vereinen, schaffen den Sprung ins Finale, sie werden im August bekanntgegeben. Das Finale soll im September stattfinden. Die Mediengruppe Thüringen, zu der auch diese Zeitung gehört, ist der Medienpartner.

Weitere Informationen über den Wettbewerb und das Bewerbungsportal auf www.gesichter-des-handwerks.de