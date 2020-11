Fünf Gewinner bei Thüringer Energieeffizienzpreis

Für den Neubau ihrer Schwimmhalle erhält die Stadt Ilmenau bei der Vergabe des Thüringer Energieeffizienzpreises 2020 den ersten Preis in der Kategorie “Klimaschutz in Kommunen“.

Die Landesenergieagentur ThEGA hat die Gewinner des mit insgesamt 30.000 Euro dotierten Thüringer Energieeffizienzpreises 2020 bekannt gegeben: Den ersten Platz in der Kategorie „Klimaschutz in Kommunen“ erhält die Stadt Ilmenau für den Neubau einer Schwimmhalle mit energieeffizientem Gebäudekonzept und Nutzung der Abwärme aus der Eishalle (8000 Euro). Platz zwei und 5000 Euro Preisgeld gehen an die Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) für das Modernisieren der Beleuchtung in Kombination mit kommunalem Energiemanagement.

Gewinner in der Kategorie „Energieeffizienz in Unternehmen“ ist die HFP Bandstahl GmbH für die umfassende Energieeffizienzstrategie am Produktionsstandort in Bad Salzungen (8000 Euro). Rang zwei belegt das Bio Seehotel Zeulenroda mit dem Neubau der Manoah-Ferienhaussiedlung am See (5000 Euro). Der Sonderpreis (4000 Euro) für besonderes Engagement geht nach Gernrode im Eichsfeld für das Pflanzen von mehr als 1000 Bäumen in der Gemeinde.

Die ThEGA vergibt den Preis seit 2012. Seitdem haben fast 200 Thüringer Projekte teilgenommen. Das Thüringer Umweltministerium unterstützt den Wettbewerb und ist Stifter der Preiskategorie „Klimaschutz in Kommunen“. Die TEAG Thüringer Energie AG ist langjähriger Hauptsponsor des Preises.

Hier sehen Sie Videos der fünf Siegerprojekte:

Gewinner Thüringer EnergieEffizienzpreis 2020: HFP Bandstahl aus Bad Salzungen

Gewinner Thüringer EnergieEffizienzpreis 2020: Bio-Seehotel Zeulenroda

Gewinner Thüringer EnergieEffizienzpreis 2020: Stadt Ilmenau

Gewinner Thüringer EnergieEffizienpreis 2020: Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Sonderpreis-Gewinner Thüringer EnergieEffizienpreis 2020: Gemeinde Gernrode