Wenn Maschinen den Arbeitskollegen ersetzen

Kreis Gotha. Viele Jobs im Kreis Gotha sind automatisierbar. Um seinen Arbeitsplatz fürchten sollte deshalb aber niemand. Diese Jobs gelten als besonders zukunftssicher.

Wer nach einem zukunftsfesten Job sucht, sollte die Ausbildung zum Erzieherin oder Erzieher, Krankenschwester oder -pfleger, sowie Friseurin oder Friseur in Betracht ziehen. Was diese Berufe eint ist, dass nach heutigem Kenntnisstand keine ihrer Kernaufgaben von einer Maschine übernommen werden kann. Sie sind, wie es das Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ausweist, zu null Prozent substituierbar. Sehr wohl automatisiert werden können viele Berufsfelder, die den Arbeitsmarkt im Landkreis Gotha prägen.

Thüringen insgesamt hat laut IAB-Studie von 2019 neben Baden-Württemberg, dem Saarland, und Rheinland-Pfalz mit 53,4 Prozent das höchste Substituierungspotenzial und die meisten Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zu erwarten. Im Kreis Gotha sind 58 Prozent der von Hand verrichteten Tätigkeiten potenziell durch Technik zu ersetzen – nach Sonneberg der höchste Wert in Thüringen.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Anlagenmechaniker etwa kann fast vollständig von Maschinen ersetzt werden. Neun von zehn Kernaufgaben sind automatisierbar. So zeigt es der Job-Futuromat auf, eine Online-Anwendung des IAB. Dort kann jeder Beruf eingegeben und auf seine Automatisierbarkeit überprüft werden.

Steigende Löhne erhöhen Automatisierungsdruck

Ein hoher Automatisierungsdruck lastet auf vielen Tätigkeiten im verarbeitenden Gewerbe. Das müsse nicht zwangsläufig etwas Schlechtes sein, erklärt Mario Greiner, Sprecher der Agentur für Arbeit Gotha. „Automatisierung ist in vielen Bereichen möglich, wird aber nicht überall umgesetzt.“ Das liegt zum einen an den Kosten für die Maschinen – Geld, dass die überwiegend kleinen und mittelständischen Unternehmen im Landkreis Gotha bisher nicht investieren wollen. Zum anderen hängen die Arbeitgeber an den Männern und Frauen, die teilweise seit Jahrzehnten bei ihnen arbeiten. Steigen die Löhne, erhöhe sich jedoch auch der Druck auf die Arbeitgeber, zu automatisieren, so Greiner. „Der Druck wird definitiv entstehen.“

Auch wie Menschen etwa auf die Automatisierung von Dienstleistungen reagieren, ist entscheidend. So gibt es in vielen Supermärkten Selbstbedienungskassen. Das Kassieren komplett zu automatisieren, würde wohl aber die Kundschaft nicht mitmachen. Zu wichtig sind der persönliche Kontakt und die Beratung. „Das ist ein Vorteil, den man im Dienstleistungssegment ausspielen sollte“, sagt Mario Greiner.

Dass Beschäftigte durch Maschinen ersetzt werden, heiße nicht automatisch, dass sie entlassen werden. Es zeigt sich, dass sie an ihrem Arbeitsplatz oft anderweitig eingesetzt werden. Viel zu rar sind die Arbeitskräfte jetzt schon. Wer arbeitslos wird, findet im Kreis Gotha immer schneller wieder einen Job.

Zudem werden Berufe permanent inhaltlich an neue Anforderungen angepasst. Um dabei hinterherzukommen, ist es nötig, sich auch im Erwerbsleben stets weiterzubilden. „Lebenslanges Lernen gewinnt an Bedeutung“, sagt Mario Greiner. Arbeitgeber sollen sich frühzeitig bei der Arbeitsagentur melden, um Perspektiven für ihre Beschäftigten zu finden.

Zunehmend ersetzbar werden ungelernte Beschäftigte. Schon bei der Fachkräftegewinnung gilt, nicht vergebens auf neue Bewerbungen zu hoffen, sondern die bereits angestellten Kräfte stärker zu qualifizieren. Auch angesichts der zunehmenden Automatisierung müsse hier die Weiterbildung forciert werden.

Dass die Vorstellung, die eigene Arbeitskraft könnte durch eine Maschine ersetzt werden, Angst bereitet, versteht Mario Greiner. Man solle darin aber eine Chance begreifen, sagt er.

Wie automatisierbar Ihr Beruf ist, finden Sie heraus unter www.job-futuromat.iab.de