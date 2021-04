Gothaer Gastronomen werden entlastet

Gotha. Die Stadt verzichtet auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren. Damit soll die Veranstaltungsbranche unterstützt und der Erhalt von Arbeitsplätzen gefördert werden.

Wie schon 2020 wird die Stadt Gotha auch in diesem Jahr auf die Sondernutzungsgebühren für Gastronomen und Gewerbetreibende verzichten. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen. Damit reagiere die Stadt Gotha auf die weiterhin angespannte Lage der Gastronomen und Gewerbetreibenden in der Innenstadt. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Mit dem Verzicht auf die Gebühren für Außengastronomie und für das Aufstellen von Werbeträgern oder Waren sollen die starken wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Geschäfte und kulinarischen Betriebe ein wenig abgefedert werden. Die Pflicht zur Anmeldung des Sondernutzungsvorhabens bleibe bestehen.