Dennis Sippach könnte der typische Gründer sein. Der Enddreißiger hat das richtige Alter, er ist ein Mann und er hat schon eine ganze Menge Berufserfahrung gesammelt, bis hin zum Projektmanager.

Im Februar hat er dann mit zwei Partnern ein eigenes Unternehmen gegründet. Die ivoc-x will Maschinen bauen, die organische Schadstoffe etwa aus Lackierbetrieben oder dem Verpackungsdruck schadstoffarm verbrennen und die so gewonnene Wärme nutzbar machen können. Wie auch andere Gründer in Thüringen mussten er und seine Kollegen für die Idee zunächst einmal Geld auftreiben.

„Die Gründungsfinanzierung ist heute viel systematischer. Das war vor 20 Jahren noch nicht so“, sagt Ronny Neumann, Direktor der Unternehmerkundenberatung bei der Commerzbank in Jena. Kapital und Fördermöglichkeiten seien reichlich vorhanden, man müsse sie aber zu nutzen wissen. Die Bank finanziert die Firma mit – und hat jüngst in einer Studie erheben lassen, wo bei Gründern in Thüringen und der gesamten Republik der Schuh drückt. 3000 Gründer haben die Ipsos-Meinungsforscher dafür befragt. Die Bürokratie im Land – von Rentenversicherung bis zur Namenseintragung – sehen fast die Hälfte als das größte Problem.

Die Thüringer Gründer unterscheiden sich in mancherlei Hinsicht vom deutschen Schnitt. So finden es 30 Prozent der Thüringer schwierig, an Kapital zu kommen, während es im deutschen Schnitt nur 23 Prozent sind. 79 Prozent der Thüringer greifen zur Finanzierung des eigenen Unternehmens auf eigene Ersparnisse zurück. Zudem sind die Gründer in Thüringen offenbar weiblicher als im Rest der Republik: Zwar sind es in Thüringen auch nur 28 Prozent, im gesamtdeutschen Schnitt sind es allerdings nur 22 Prozent. die meisten sind übrigens zwischen 30 und 39 Jahren alt.

„Da hat man schon ein paar Erfahrungen gesammelt“ – wie Dennis Sippach, der in einem der größten Jenaer Unternehmen gearbeitet hat, irgendwann aber eigene Ideen verfolgen wollte, was im Konzern schwierig war. Sein eigener Chef sein – für 51 Prozent der Thüringer die wichtigste Motivation beim Weg zur eigenen Firma.