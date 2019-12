Güterbahnhof in Arnstadt wird für Batteriehersteller reaktiviert

Der chinesische Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) setzt beim Transport seiner Rohstoffe und seiner Erzeugnisse auf die Schiene. Man habe sich gemeinsam mit der Bahn dazu entschlossen den Güterbahnhof Arnstadt zu reaktivieren, kündigte der Europachef des Unternehmens, Matthias Zentgraf, an.

Die Strecke zwischen dem Bahnhof und dem Werk sollen emissionsfreie Lkw absolvieren. Insgesamt arbeite man an einem Verkehrskonzept, welches möglichst wenig Belastungen für Anwohner bringe, versicherte Zentgraf.

Die Thüringer Tochterfirma werde zum europäischen Hauptquartier des Konzerns ausgebaut, bekräftigte der Europachef des Unternehmens Matthias Zentgraf. Man investiere 1,8 Milliarden Euro in den Standort und stelle 2000 Mitarbeiter ein.

„Natürlich werden auch Beschäftigte aus China nach Arnstadt kommen, um ihr Wissen an die neuen Kollegen weiterzugeben“, sagte Zentgraf. Das Gros der künftigen Mannschaft solle aber aus der Region kommen.

30 Mitarbeiter hat die Firma bereits eingestellt. Sie haben ihren Arbeitsplatz im ehemaligen Solarworld-Gebäude gefunden, welches CATL gekauft hat. Hier soll laut Zentgraf Mitte kommenden Jahres die Fertigung anlaufen. Dann soll die Zahl der Beschäftigten bei 200 liegen.

Parallel dazu treibt das Genehmigungsverfahren für den Neubau einer Produktionshalle am Standort voran. Darin soll ab 2022 die Produktion anlaufen. Die geplante Kapazität führe zu einem Transportbedarf von etwa drei Lkw pro Stunde.

Man sei kein Chemieunternehmen und verbrauche für die Fertigung auch kaum Wasser, widersprach Zentgraf anderslautenden Gerüchten in der Region. „Effizienz und Nachhaltigkeit genießen in unserem Unternehmen eine hohe Priorität“, sagte Zentgraf. Das sei ein Grund für die Wahl des Standortes Thüringen gewesen, Immerhin 40 Prozent des Stromes im Thüringer Netz stamme bereits aus Anlagen der erneuerbaren Energie.

Insgesamt sei der Energiebedarf des Batteriespezialisten am Erfurter Kreuz geringer als jener der früher hier ansässigen Solarhersteller, sagte der Geschäftsführer der Landesentwicklungsgesellschaft Andreas Krey. Man müsse weder ein neues Umspannwerk noch eine neue 110-Kilovoltleitung errichten. „Die vorhandene Energiekapazität am Standort ist völlig ausreichend“, erklärte Krey. Verhandelt werde aktuell lediglich über den Strompreis.

Für die Unterbringung der chinesischen Beschäftigten, die für eine bestimmte Zeit nach Thüringen kommen, sei man mit den Wohnungsgesellschaften der Region bereits im Gespräch. Die hätten signalisiert, dass sie in der Lage seien, den benötigten Wohnraum zur Verfügung stellen zu können.

Bei diesem Projekt finde kein Technologietransfer von Europa nach China statt, freute sich Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Der Freistaat habe sich bei der Investitionsentscheidung der Chinesen gegen Mitbewerber in ganz Europa durchsetzen können.

Die Landesregierung habe ein Konzept zur Verkehrsentwicklung in der Region beschlossen und die notwendigen Gelder dafür eingeplant, so der Minister. Es werde eine Verlegung der Landstraße L1044 und den Bau einer L1044n geben. Zudem werde die Autobahnauffahrt in Richtung Dresden verlegt.