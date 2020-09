Hohe Nachfrage nach Immobilien in Ballungszentren – kaum Auswirkungen durch Corona-Krise

Erfurt. Am 26. und 27. September findet in Erfurt die Immobilienmesse „Eigentum & Wohnen“ statt. Im Vorfeld beantworten Expertinnen Fragen zur aktuellen Marktlage.

Am 26. und 27. September findet die von Funke Medien Thüringen organisierte Immobilienmesse „Eigentum & Wohnen“ in der Arena Erfurt statt. Kooperationspartner in diesem Jahr ist die DKB Grund. Deren Expertinnen für die Regionen Gera und Erfurt, Ingrid Muskulus und Simone Schönfelder, beantworteten im Vorfeld Fragen zum Immobilienmarkt.

In den vergangenen Monaten galt das Betongold als besonders gefragte Anlageform, vor allem durch die anhaltende Niedrigzinsphase. Gab es bei diesem Trend regionale Unterschiede?

Ingrid Muskulus: Das mag man vermuten, doch untermauern unsere Zahlen diese Vermutung nicht. Für uns wirkt sich das Marktumfeld auf dem Finanzmarkt auf allen regionalen Märkten identisch aus.

Wie hat sich die Coronakrise auf den Immobilienmarkt ausgewirkt?

Simone Schönfeld: Nach einer kurzen Phase, in der kaum noch Angebote am Markt waren, verzeichnen wir weiter eine sehr hohe Kundennachfrage in den Ballungszentren und, in Relation dazu, wenige Immobilienangebote. Für die zukünftige Preisentwicklung spielt die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Monaten eine maßgebliche Rolle. Eine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt ist daher eher schwer abzugeben.

Ist eine Investition in Immobilien aktuell angeraten?

Muskulus: Die Frage kann leider nicht pauschal beantwortet werden, da dies maßgeblich von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen des Akteurs und von dem Objekt im konkreten Fall abhängig ist. Grundsätzlich sehen wir aber keinen Grund, warum man nicht auch weiterhin langfristige Investitionen in Immobilien tätigen sollte.

Welche rechtlichen Änderungen erwarten Immobilienkäufer zum Jahresende?

Simone Schönfeld: Zum Jahresende wird das neue Bestellerprinzip in Kraft treten. Damit wird zukünftig eine reine Käuferprovision im Verkauf nicht mehr zulässig sein, und es wird vermehrt dazu kommen, dass sich Käufer und Verkäufer die Provision teilen oder die Provision nur vom Verkäufer gezahlt wird.

Wie und wo bekommen Verbraucher eine objektive Bewertung ihrer Immobilien?

Schönfeld: Erfahrene Immobilienmakler können sehr gut einschätzen, welcher Marktpreis sich für eine Immobilie aktuell am Markt erzielen lässt. Auch wir bieten Objektbewertungen an. Interessierte können also gern auch mit uns Kontakt aufnehmen.

Wie kam es zur Kooperation mit der Erfurter Immobilienmesse, und was beinhaltet sie?

Muskulus: Mit unseren Teams aus Gera und Erfurt sind wir seit mehreren Jahren als Aussteller auf der Messe und in der Region unterwegs. Unser Beratungsteam führt auch auf der „Eigentum & Wohnen“ viele Gespräche, auch mit dem Veranstalter. Die Idee, die Beratungstiefe der Messegespräche zu erhöhen, indem wir unsere Expertise als Kooperationspartner schon im Vorfeld der Messe den Leserinnen und Lesern der Thüringer Allgemeinen anbieten, ist auch dort geboren worden. So können wir Interessenten auch über die Messe hinaus einen inhaltlichen Mehrwert bieten. Wir freuen uns sehr, dass es in diesem Jahr schon damit geklappt hat.

Messe „Eigentum & Wohnen“ vom Samstag, 26. September, bis Sonntag, 27. September, in der Arena Erfurt;geöffnet 10 bis 17 Uhr, Tageskarte ab 6 Euro, Ermäßigung für TA-Abonnenten; Erstkontakt für Immobilien-Interessenten zu den Expertinnen der DKB Grund über die Hotline (0361) 227 5790