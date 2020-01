Weimar/Erfurt. Der Holzbau soll in Thüringen stärker in den Fokus gerückt werden. Der Landesbeirat Wald und Holz setzt auf verbesserte Ausbildung und Vorrang für die regionale Kreislaufwirtschaft.

Holzbau soll in Thüringen an Gewicht gewinnen

Damit Holzbau in Thüringen an Gewicht gewinnt, sind Lehrstühle zum modernen Holzbau in Erfurt und Weimar in Kooperation mit weltweit führenden Holzbauinstituten nötig. Zudem bedürfe es der Förderung der beruflichen Ausbildung in den Holzberufen. Das macht Jan Hassan deutlich; er ist Vize-Vorsitzender des Landesbeirates Wald und Holz Thüringen.

Wie berichtet, will die Landesregierung den Einsatz von Holz als Baustoff stärker freigeben und fördern. Bereits kurz nach der Landtagswahl hatte Professor Erik Findeisen von der Fachhochschule Erfurt vor Experten und Studierenden in Weimar ausgeführt, welche Maßnahmen rasch ergriffen werden können, um wichtige Potenziale der Forst- und Holzwirtschaft auch zur Strukturverbesserungen im ländlichen Raum zu ermöglichen: Im Mittelpunkt steht die Gründung eines Kompetenzzentrums für moderne Holzverwendung. Holzbaufachberatung für alle Bauherren Durch den Start einer Holzbauinitiative „Thüringen 21. Jahrhundert“ soll die „qualifizierte Holzbauquote“ erhöht werden. Findeisen hatte dabei auch auf die Anpassung der Landesbauordnung an aktuelle Erkenntnisse und Technologien verwiesen. Nötig sei zudem die Information über Möglichkeiten des modernen Bauens mit Holz. So könnte es das Angebot einer Holzbaufachberatung für alle Bauherren geben. Jan Hassan verweist darauf, dass die jetzt ins Spiel gebrachten Maßnahmen „das Resultat eines mehrjährigen Erkenntnisprozesses seien, in den viele Partner aus der Gesellschaft – Bevölkerung, Bildungsträger, Vereine, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik – integriert waren“. Der jüngst von Minister Benjamin Immanuel Hoff (Linke) angekündigte Gesetzentwurf soll zur Senkung bürokratischer Hindernisse und Aufwände beitragen. Der Wald- und Holz-Verband setzt auf die Prüfung der Ausschreibungsrichtlinien für die Nutzung holzbasierter Materialien. Wichtig sei, so Hassan, die Vorteile regionaler Kreislaufwirtschaft durch Verwendung des Thüringer Holzes möglich zu machen. Konzept für Ferienpark bei Schmiedefeld: Lauter kleine Holzhäuser im Wald