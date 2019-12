Im Eichsfeld überwiegt der Optimismus

Die konjunkturelle Entwicklung im Landkreis Eichsfeld zeigt sich im Herbst 2019 gegenüber dem Frühjahr kaum merklich verschlechtert. Dies geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Erfurt hervor. Der regionale Konjunkturklimaindex gibt um 6 Prozentpunkte nach, bewegt sich mit 122 von 200 möglichen Prozentpunkten aber immer noch klar über dem langjährigen Durchschnitt von 102 Prozent. Zum Vergleich: Der Konjunkturklimaindex der IHK Erfurt gesamt erreicht aktuell 107 Prozent.

Laut Umfrage beurteilt derzeit noch mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen im Eichsfeld (52 Prozent) ihre aktuelle Geschäftslage mit „gut“, während dies im Gesamtdurchschnitt des IHK-Bezirkes Erfurt deutlich weniger äußern, nämlich nur 42 Prozent. Bei den Zukunftserwartungen der Eichsfelder Unternehmerschaft hat laut IHK-Befragung gegenüber dem Frühjahr die Skepsis zugenommen. „Im Saldo überwiegt aber der Optimismus“, sagt Jörg Penzel vom Regionalen Service-Center der Landkreise Nordhausen, Eichsfeld und Kyffhäuserkreis. Elf Prozent der Befragten erwarten eine günstigere Geschäftsentwicklung, nur acht Prozent eine Verschlechterung ihrer Situation, beschreibt er die Ergebnisse der Umfrage. Ganz anders sei das Bild im Durchschnitt der IHK Erfurt: Dort überwiegt mit 23 Prozent der Pessimismus deutlich gegenüber der Hoffnung auf eine künftig bessere Geschäftsentwicklung (13 Prozent).

Auf Bau und Autozulieferer kommt es an

Man merke, dass sich Unternehmer gerade im Eichsfeld „nicht so leicht aus der Bahn werfen lassen“, sagt IHK-Wirtschaftsbeiratsvorsitzender Arnold Senft, der auch Inhaber des Modehauses in der Leinefelder Bahnhofstraße ist. Er nennt die Bauindustrie als den „Motor, der die Wirtschaft am Laufen hält“ sowie die Autozulieferindustrie als die zwei großen Branchen, auf die es ankomme. Ein Problem bei Letzterer sei der Trend zum E-Auto, denn obwohl nachhaltige Alternativen zum Verbrennungsmotor zu befürworten seien, brauche die Herstellung solcher Autos eben deutlich geringeren Aufwand, heißt weniger Arbeitskräfte. „Und die Zulieferer baden das aus“, so Arnold Senft.

Er beschreibt auch, dass die Schere zwischen großem und kleinem Handel immer weiter auseinander gehe. Und auch Fleischer, Bäcker und Schuhmacher bekämen das zum Beispiel zu spüren. In Deutschland wurden, so Arnold Senft, im vergangenen Jahr gut 9000 Geschäfte geschlossen. Das liege zum Teil auch daran, dass der Nachwuchs fehlt. Auch der demografische Wandel spiele eine Rolle. Die Schließungen verteilen sich aber nicht gleichmäßig auf alle Sortimente im Handel, sondern betreffen vorrangig die Bereiche Schuhe, Textil und Technik. Dem gegenüber stehen 65 Milliarden Euro, die in diesem Jahr mit Internethandel gemacht wurden, so Arnold Senft.

Die Chancengleichheit in diesem Bereich sei einfach nicht gegeben. Denn allein die Mieten für die Läden hätten Internethändler eben nicht. Trotzdem sei die Kaufkraft nicht schlecht, und es gebe eine hohe Beschäftigungsquote.

Problem Fachkräftemangel

Als die größten Risiken bei der wirtschaftlichen Entwicklung sehen die Unternehmen des IHK-Bezirkes Erfurt den Fachkräftemangel, gefolgt von den Arbeitskosten und den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Aber auch der Inlandsabsatz sowie die Energie- und Rohstoffpreise werden oft als Sorgen genannt.

Zum Thema Fachkräfte hat Arnold Senft eine klare Meinung: „Das Problem wird sich vorerst nicht ändern. Gerade für die Bäcker, in der Gastronomie und im Handel wird es schwer, junge Leute zu gewinnen. Ohne ausländische Fachkräfte können wir den Mangel nicht ausgleichen. Das ist der Schlüssel, und Deutschland muss da Vorreiter sein.“

Die Beschäftigungsabsichten in der Region zeigen sich laut Befragung aber eher verhalten. Die Mehrzahl von 60 Prozent plant branchenübergreifend, den aktuellen Mitarbeiterbestand beizubehalten. Allerdings ist die Zahl der Unternehmen noch stärker gestiegen, die von einem Stellenabbau ausgehen.

Die Investitionsbereitschaft der Unternehmen im Landkreis Eichsfeld zeigt sich gegenüber dem Frühjahr leicht erholt. „Außer im Handel“, macht Arnold Senft deutlich. Er erklärt, dass Betriebe vor allem in moderne und effizientere Maschinen investieren, zum Beispiel um Strom zu sparen, aber auch in neue Produkte.

Ein Fazit zieht dann Jörg Penzel: „Die Skepsis der Unternehmen nimmt momentan zu. Ein Abwärtstrend ist erkennbar. Ursache sind internationale Risiken wie zum Beispiel Handelskonflikte.“ Hier wirft Arnold Senft als Beispiel den Brexit ein. „Keiner weiß, wie es laufen wird.“ Auch fehlende wirtschaftspolitische Impulse aus dem Inland nähren die Skepsis. Aber, so Jörg Penzel: „Im Landkreis Eichsfeld sind per saldo sowohl bei den Lagebeurteilungen als auch bei den Zukunftserwartungen die Optimisten in der Mehrzahl.“