Investitionsvolumen von sechs Milliarden Euro

Thüringen verhandelt aktuell mit 236 Unternehmen über eine mögliche Förderung bei deren Plänen zu einer Ansiedlung im Freistaat oder einer Erweiterung bestehender Fertigungswerke.

Die Gesamtsumme der potenziellen Investitionen beläuft sich nach Angaben der Landesentwicklungsgesellschaft auf rund sechs Milliarden Euro.

„Die Zahlen sprechen für ein hohes Interesse am Standort Thüringen und für eine ungebrochene Investitionsneigung der Unternehmen“, kommentierte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) die Daten.

Nach wie vor blickten also viele Firmen, allen weltweiten Unsicherheiten zum Trotz, optimistisch in die Zukunft. „Gerade die Zahl der Förderanträge bewegt sich seit Jahren auf einem konstant hohen Niveau. Das lässt hoffen, dass Thüringen die momentane Konjunkturschwäche ohne größere wirtschaftliche Folgen übersteht“, sagte Tiefensee.

Unter den Unternehmen, mit denen die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) derzeit Gespräche führt, sind demnach 110 ausländische Akquisitionsprojekte. Dabei stelle die Anzahl laufender ausländischer Projekte mit zum Teil erheblicher struktureller Bedeutung laut LEG einen Spitzenwert dar.

Interessenten für ein Engagement in Thüringen kommen dabei unter anderem aus den USA, der Schweiz, aus Großbritannien, den Niederlanden, aus China und Japan. Aber auch deutsche Investoren haben Kontakt zur LEG aufgenommen.

Beispiele für ausländische Investitionen in den der letzten Jahren sind der südafrikanische Baumaschinenhersteller Bell Equipment in Eisenach, der japanische Öl- und Wasserpumpenhersteller Nidec im südthüringischen Merbelsrod, der italienische Medizintechnik-Spezialist Vivisol in Arnstadt, der US-amerikanische Online-Versandhändler Amazon oder der kanadische IT-Dienstleister CGI in Erfurt. Aktuell plant der chinesische Batteriezellenhersteller CATL eine Großinvestition am Erfurter Kreuz.

Ausländische Investoren haben seit 2015 fast 700 Millionen Euro in Thüringen investiert und damit mehr als 2400 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das geht aus der Beantwortung einer Landtagsanfrage zum Wirtschaftsstandort durch das Thüringer Wirtschaftsministerium hervor.

„Die Zahlen zeigen, dass Thüringen ein attraktiver Standort für ausländische Direktinvestitionen ist“, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Der Freistaat punkte mit seiner zentralen Lage, einer leistungsfähigen Verkehrs- und Forschungsinfrastruktur, qualifizierten Fachkräften und guten Förderkonditionen. „Für künftige Ansiedlungserfolge ist es wichtig, dass sich Thüringen auch weiterhin als weltoffenes und tolerantes Land präsentiert“, so Tiefensee.

Aktuell liegen bei der Thüringer Aufbaubank 135 Anträge in der einzelbetrieblichen Förderung vor. Diese umfassen ein Investitionsvolumen von rund 590 Millionen Euro, das beantragte Fördervolumen beläuft sich auf knapp 84 Millionen Euro.

Potenzielle Investoren kommen aus den Branchen Maschinenbau und Metallverarbeitung, der Automobil-und Zulieferindustrie, der Elektrotechnik und Elektronik, aus der Optoelektronik, der Gummi- und Kunststoffindustrie, dem Ernährungsgewerbe, der Tourismuswirtschaft sowie aus unternehmensnahen Dienstleistungen wie der Logistik oder der Informationstechnik.