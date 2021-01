Kampf gegen Plastikgeschirr

Das Nachhaltigkeitszentrum Thüringen setzt sich für Mehrwegsysteme statt Einwegmüll in Thüringer Städten ein.

Speisen und Getränke zum Mitnehmen sind oft in Plastik verpackt und verursachen damit Müll. Seit Restaurants und Cafés in der Pandemie ihre Produkte nur noch liefern oder zum Abholen anbieten dürfen, verwenden sie mehr Einwegverpackungen. Anna Allstädt und Isabelle Pleißner vom Nachhaltigkeitszentrum Thüringen in Arnstadt wollen das mit dem Projekt „Thüringen – Mehrwert durch Mehrweg“ ändern.