Gute Nachricht für Eisenacher in den Wohnvierteln Stedtfelder Straße und Kirschberg: Mit einem kleinen Kraftakt gelingt es wohl, die Schließung der Nahkauf-Filiale in der Kasseler Straße 79 dauerhaft abzuwenden. Aufgrund von Personalsorgen kommt es voraussichtlich zu Jahresbeginn zu einer kurzzeitigen, etwa ein bis zweimonatigen Schließung.

Der Aufsichtsrat der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) verständigte sich auf den Erwerb der Kaufhalle, die seit 1975 in Betrieb ist. „Die SWG wird kaufen und ist mit dem Eigentümer des Gebäudes einig geworden“, sagt SWG-Geschäftsführer Wilhelm G. Wagner. Der Notartermin gehe noch im Dezember über die Bühne.

„Ein wenig über dem Bodenrichtwert“, beantwortet Wagner die Frage nach dem Kaufpreis.

Die Firmengruppe Rewe trennte sich kürzlich von 18 Märkten, in denen nach ihrer Unternehmensphilosophie eine wirtschaftlich nachhaltige Betreibung nicht mehr möglich sei, so Stephanie Behrens, Rewe-Group-Pressesprecherin Region Ost. Da die 18 Verkaufseinrichtungen in einem Konvolut an ein Investmentunternehmen gingen, gelang es der SWG im ersten Anlauf nicht, den Flachbau im Eisenacher Westen einzeln aus dem Verkaufspaket herauszulösen.

Das Investmentunternehmen und der Pächter konnten sich nicht auf eine Fortführung des Mietverhältnisses verständigen; der Pächter kündigte zum Jahresende. So suchte der Eigentümer zunächst nach anderen Nutzungsmöglichkeiten. Nach Baugesetzbuch sei jedoch nur die Nahversorgung mit Lebensmitteln in der Immobilie zulässig.

Die Bäckerei-Filiale in der Kaufhalle an der Kasseler Straße in Eisenach hat nach aktuellen Informationen auch während der vorübergehenden Marktschließung weiter geöffnet. Foto: Norman Meißner

„Der jetzige Pächter ist bereit, mit der SWG weiterzumachen“, sagt Wagner. Auch die eingemietete Bäckerei signalisierte, ihre Filiale in dem Lebensmittelmarkt aufrechterhalten zu wollen.

„Wir hoffen, dass alles stressfrei über die Bühne geht“, fährt SWG-Chef Wagner fort. Aufgrund des ursprünglich abzusehenden Endes des Pachtvertrages hat der Pächter bereits das Warensortiment heruntergefahren und einige Mitarbeiter suchten sich bereits andere Arbeitsstellen.

Der Pächter sucht nun dringend Personal, um die Nahkauf-Filiale unterbrechungsfrei fortführen zu können. Interessenten können sich im Markt melden.

Auch wenn die SWG mit der alten Sero-Annahmestelle im Wohngebiet Eisenach-Nord bereits eine Lebensmittel-Verkaufseinrichtung besitzt, in der ein Geschäftsmann heute Spezialitäten aus dem russischen Raum anbietet, gehört die Vermietung von Ladenimmobilien auch zukünftig nicht zu den Hauptgeschäftsfeldern der SWG.

Die einstige Lebensmittelkaufhalle im Goetheviertel, der mittlere Flachbau zwischen dem Nachbarschaftszentrum an der Goethestraße und dem Shisha Palace an der Sophienstraße, werde, so Wagner, perspektivisch abgerissen.