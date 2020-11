MAG in Erfurt: Messe als Online-Abenteuer

Erfurt. Die Computerspiel- und Manga-Show MAG in Erfurt findet in diesem Jahr wegen Corona hauptsächlich virtuell statt.

Wo sich im Vorjahr noch Tausende Besucher tummelten, sind in diesem Jahr nur knapp drei Dutzend Leute anzutreffen: auf der Messe MAG in der Halle 2 des Erfurter Messegeländes. „Wenn alle anwesend sind, kommen wir auf 30 bis 35 Menschen“, bestätigt Projektleiterin Antje Kreuger von der Messe Erfurt.

Da seien dann die Darsteller und jene Leute, die sie ins Bild setzen und für den guten Ton sorgen. Acht Streaming-Studios hat man in der Messehalle errichtet, von dort wird das Geschehen täglich bis Sonntag von 13.30 Uhr bis 21 Uhr live ins Internet übertragen.

Damit hygienisch alles einwandfrei läuft, müssen sich auch die beteiligten Influencer, Spielentwickler und Cosplay-Größen einem Corona-Schnelltest unterziehen, ehe sie das Studio in der Messehalle betreten. Im Kongresszentrum wurde eine Teststation errichtet.

Für alle Besucher heißt es hier: Kontaktformular ausfüllen, Rachen- und Nasenabstrich vornehmen lassen und dann eine Viertelstunde warten, bis das Ergebnis vorliegt. Ein negativer Befundbeschert das Armband, welches die Tür zur Messe öffnet.

Rund 80 Aussteller präsentieren sich und ihre Angebote in diesem Jahr digital, berichtet Diana Keucher, Abteilungsleiterin der Messe Erfurt. Rund um die Uhr können die Besucher, die zunächst ihren eigenen Avatar – ihre digitale Persönlichkeit – erschaffen und ihren virtuellen Rundgang auf dem Messevorplatz starten, mit den vertretenen Ausstellern in Kontakt kommen. Die vergeben jeweils Sticker an die Gäste. Gewinner sind die Besucher, denen es gelingt, ein Album mit allen 80 Stickern zu versehen.

Allerdings muss man sich, wie beim analogen Messebesuch auch, zunächst das Ticket besorgen. Das ist bei der virtuellen Antje Kreuger erhältlich, die die Besucher im Foyer willkommen heißt.

Die Messe findet als interaktives Spiel mit 32 Leveln statt, berichtet Frau Kreuger. Sie sei gespannt, wann der erste Nutzer verkünde, dass er alle Level erreicht hat. „Das wird sicherlich nicht lange auf sich warten lassen“, ist sie überzeugt. Gemeinsam mit dem Partner Super Crowd habe man das neue Konzept der Messe erarbeitet. In einer Showküche der Messehalle erhalten die Teilnehmer die Zutaten und Rezepte sowie die gewünschte Speise genannt, nicht aber die Zubereitung.

Unterdessen baut Cosplay-Star Farbenfuchs – dahinter verbirgt sich Leslie Förtsch aus Castrop-Rauxel – auf ihrem Tisch gerade ihre Nähmaschine auf. Sie habe alles dabei, was sie für die drei Messetage bis Sonntagabend benötige, versichert die junge Frau lächelnd.

Natürlich kommen auch in diesem Jahr und bei der digitalen MAG die Fans der japanischen Kultur, von Anime und Manga, bis zum Sonntagabend voll auf ihre Kosten.

Die digitale Durchführung in der Pandemiezeit biete sich für die MAG natürlich noch mehr an als für andere Events, erklärte der Geschäftsführer der Erfurter Messegesellschaft, Michael Kynast. Er sieht vor allem in der Teilnahme des Gaming-Giganten Riot, der durch das Spiel League of Legends weltweit bei Millionen Menschen bekannt ist, einen Höhepunkt der diesjährigen Messe.

Besuchen können alle Interessierten die MAG Online kostenfrei und ohne Registrierung im Browser. Alle Aussteller sind abrufbar auf: mag-con.de