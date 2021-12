Herbstumfrage: Materialprobleme bremsen Thüringer Wirtschaft aus

Erfurt. Die rasche Erholung der Wirtschaft in Thüringen ist ins Stocken geraten, die Gründe dafür belegt eine Umfrage.

Die Unternehmen in Thüringen drückt gegenwärtig branchenübergreifend nahezu alle das gleiche Problem: Der Zufluss an Material und Rohstoffen ist ins Stocken geraten. Vor allem in und vor den Häfen in China – in den letzten Jahren der wichtigste Handelspartner der deutschen Wirtschaft – stauen sich die Containerschiffe mit den benötigten Bauteilen.

„Materialknappheit und Logistikprobleme zählen zu den größten Schwierigkeiten für die Planung in den Betrieben. Darüber hinaus verschärfen steigende Energiepreise die Situation und erhöhen den Kostendruck“, berichtet die Geschäftsführerin der Instituts der Wirtschaft Thüringen, Roswitha Weitz, von den Ergebnissen der jüngsten Konjunkturumfrage in den Chefetagen der Unternehmen im Freistaat.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dadurch habe sich auch die Auftragslage in den Betrieben derzeit wieder eingetrübt. „Nach der raschen Erholung sind die Aufträge in den Thüringer Betrieben seit dem Sommer wieder rückläufig und damit die Erwartungen für kommende Aufträge deutlich zurückgegangen“, so Weitz.

Während noch im zweiten Quartal knapp 59 Prozent der befragten Betriebe eine gute Auftragslage angaben, sind es jetzt im vierten Quartal nur noch 48 Prozent.

Einsatz von Wasserstoff können sich viele Firmen vorstellen

Das Ergebnis zur Aussage "Steigende Energiekosten gefährden die Wettbewerbsfähigkeit unseres Thüringer Standorts". Foto: Andreas Wetzel

Entsprechend stagniert auch die Auslastung bei leicht sinkender Reichweite. Gleichzeitig berichten Firmen sowohl von kurzfristigen Auftragseingängen wie auch von Stornierungen; mitunter können fertige Arbeiten wegen der Logistikprobleme nicht versandt werden oder die Bänder in Firmen stehen wegen der Lieferverzögerungen zwischenzeitlich still.

Die Befragung wurde vom Institut der Wirtschaft Thüringens im Zeitraum zwischen dem 9. November und dem 23. November 2021 online durchgeführt. Die Arbeitgeberverbände repräsentieren insgesamt rund 46.000 Beschäftigte in Thüringen. Befragt wurden 227 Betriebe, die Rücklaufquote betrug laut Weitz 19,4 Prozent. Des Weiteren wurden die 32 Mitglieder des Verbandes der Wirtschaft Thüringens in die Befragung einbezogen, die Rücklaufquote betrug hier immerhin bereits 25,0 Prozent.

Die Entwicklung des Personals in Prozent. Foto: Andreas Wetzel

In einem anderen Teil der Herbstumfrage des Institutes wurde darüber hinaus das Thema „Einsatz von Wasserstoff in den Thüringer Betrieben“ behandelt. Dabei sollte sowohl der Ist-Zustand in den Unternehmen als auch die Möglichkeit eines zukünftigen Zugriffs auf Wasserstoff erfasst werden.

Aktuell wird Wasserstoff in den Betrieben in Thüringen noch kaum eingesetzt, ergab die Befragung. Allerdings sei der Einsatz für mehr als 40 Prozent der Befragten als Treibstoff im Fuhrpark oder auch als Energieträger zukünftig durchaus denkbar.

Die Entwicklung der Aufträge im Quartal. Foto: Andreas Wetzel

„Mehr als ein Viertel der Befragten geht davon aus, dass die inländische Produktion binnen eines Jahrzehnts ausreichen wird und 38 Prozent von ihnen erwartet, dass Wasserstoff im selben Zeitraum sinnvoll sein wird. 70 Prozent der Befragten sehen die hohen Energiekosten als ein Standortproblem“, sagte Institutschefin Weitz.