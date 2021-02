Messe Erfurt macht im Corona-Jahr 2020 über sechs Millionen Euro Verlust

Erfurt. In der zweiten Jahreshälfte 2021 könnten wieder Kongresse, Messen und Konzerte in Erfurt laufen. Der Hotelneubau schreitet ungeachtet dessen voran.

Wenn sich an der Erfurter Messe derzeit etwas sichtbar bewegt, sind es die Baufirmen, die den Hotelneubau vorantreiben. Die ersten Erdgeschosswände stehen. „Wenn der Winter vorbei ist, wird dann richtig geklotzt, bis Ende des Jahres soll hier alles bezugsfertig sein“, sagt Michael Kynast. Der Messechef, Kategorie „Optimist“, sieht in diesem Hotelneubau vor seiner Haustür den „2021er Silberstreif“, wie er sagt. Denn diese unsägliche Pandemie hat bei ihm noch stärker ins Kontor gehauen, als er noch Mitte letzten Jahres befürchtete. Damals rechnete der Messechef mit rund drei Millionen Euro Einnahmeverlusten. Auch, weil damals die Tickets für Konzerte und andere Events „wie Blei in den Regalen“ lagen. Am Ende hatte sich Kynast zu optimistisch gezeigt. Es wurden 6,5 Millionen Euro, die letztlich in der Kasse fehlten.