Milen Volkmar aus Erfurt ausgezeichnet

Erfurt. Acht Unternehmerinnen waren für den Emily-Roebling-Preis nominiert. Sie seien alle Gewinnerinnen, sagt die Chefin des Unternehmerinnenverbandes.

Sie gilt als „unglaublich engagierte Netzwerkerin“, ist vielfältig ehrenamtlich von Sport über Musik bis zur Verbandsarbeit tätig und hat das vom Vater übernommene Unternehmen Q-Soft in Erfurt in kurzer Zeit deutlich verändert und nach ihren Vorstellungen zukunftsfähig gemacht. Flache Hierarchien sind Milen Volkmar dabei wichtig. „Ich lasse mir von meinen Mitarbeitern auch mal sagen, wenn ich nicht recht habe“, erklärt sie bei der Vorstellung der Nominierten im Erfurter Palmenhaus. Wenig später wird bei der Veranstaltung des Thüringer Verbandes der Unternehmerinnen (VdU) das Jury-Ergebnis verkündet: Milen Volkmar ist die Emily-Roebling-Preisträgerin 2022. Neben viel Lob erhält sie einen Scheck über 5000 Euro von der Thüringer Aufbaubank.

Mit Volkmar hatten sich Carola Busse, Baugesellschaft an der Wachsenburg, Lisa Gehlau, Tiny Concept, Maria Groß, Maria Ostzone, Anna Meincke, Dachgemüse, Anna Reppel, Pixel Sozialwerk, Annette Ullrich, Plasttechnik Hohleborn, und Sabine Weiß, SZM Spannwerkzeuge, für die engere Auswahl qualifiziert.

Die Bundesvorsitzende des Unternehmerinnenverbandes, Jasmin Arbabian-Vogel betont in ihrer Ansprache, dass alle Nominierten „Gewinnerinnen“ seien: „Wir alle bringen die Gesellschaft nach vorn“, erklärt sie mit Blick auf die in ganz unterschiedlichen Branchen – von Metallverarbeitung bis Gastronomie –, in denen die Frauen tätig sind. Es sei wichtig, „neue Wege zu gehen“ und vor allem „mehr Augenmerk auf die Sichtbarkeit“ von Frauen in der Wirtschaft zu legen. „Wir müssen Vorbilder für junge Frauen sein“, legt sie den beim Unternehmerinnentag feiernden Selbstständigen und Geschäftsführerinnen nahe. Die Teilzeitquote von Frauen im Berufsleben sei zu hoch. „Wir verschwenden Potenzial.“ Immerhin gehe die Gründungsquote bei Frauen hoch; ihr Anteil in der Unternehmerschaft sei aber immer noch gering. Mit Blick auf die Thüringer Unternehmerinnen sagt sie: „Hier ist Veränderungswille spürbar. Seien Sie wie Emily Roebling Brückenbauerinnen für die Zukunft.“

Neu aufgestellt hat sich jetzt der VdU: In den vergangenen drei Jahren, die vor allem von Corona geprägt waren, hatte Simone Neubauer unter erschwerten Voraussetzungen den Vorsitz inne. Ihre Nachfolgerin ist Carina Schmidt-Pförtner. „Wir wollen als Verband wachsen und sichtbarer werden“, macht sie deutlich. Die Nordthüringerin ist seit 2006 Unternehmerin, hat vom Vater zwei Firmen übernommen. Ihr ist ebenfalls wichtig, dass Frauen in der Wirtschaft deutlicher wahrgenommen werden. In den kommenden Wochen will sie mit der Verbandsspitze, der sie seit Jahren angehört, das neue Programm aufstellen. Sie hofft, dass anders als 2020/21 wieder mehr Präsenzveranstaltungen möglich sind. Der Verband soll noch präsenter im eher ländlichen Raum werden, sagt sie.