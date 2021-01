Mit ein paar Klicks zur Lehrstelle

So wie im Unterricht dieser Gymnasiasten einer zwölften Klasse gelten auch für Prüfungen an Berufsschulen strenge Hygienevorschriften wie Maskenpflicht und Einhaltung des Mindestabstandes.

Seit Monaten sind die Möglichkeiten zur beruflichen Orientierung und Praktika stark eingeschränkt. Viele Jugendliche hätten sich 2020 gegen eine Duale Ausbildung entschieden, erklärt Thomas Fahlbusch. Er ist Abteilungsleiter für Aus- und Weiterbildung und stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer in Erfurt. Fehlende Bewerbungen hätten dazu geführt, dass Unternehmen in Mittel-, Nord- und Westthüringen mehr als 350 Ausbildungsverträge nicht abschließen konnten. „Obwohl wir gemeinsam mit den Agenturen für Arbeit in Nachvermittlungsaktionen jeden nicht vermittelten Jugendlichen persönlich eingeladen haben, kam es zu keinen nennenswerten Abschlüssen“, so Fahlbusch.