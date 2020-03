Mit Wurst und Fleisch im Kreis Gotha unterwegs

Eigentlich wollte Robert Groll in diesem Jahr seinen Meisterabschluss im Fleischerhandwerk ablegen. Doch durch die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland mussten Berufsschulen und Ausbildungsstätten, so auch in Thüringen, geschlossen werden. Für den 31-jährigen Fleischer kein Problem, denn seine Hilfe wird jetzt im Tambach-Dietharzer Familienunternehmen umso mehr gebraucht. Aufgrund der aktuellen Lage um den Covid-19-Virus habe es schon vor einigen Wochen Anfragen von der älteren Kundschaft gegeben, ob eine Auslieferung möglich sei. „Viele unserer Kunden trauen sich nicht mehr raus", erklärt der Juniorchef. Deshalb kam dem 31-Jährigen die Idee, einen Aufruf über Facebook zu starten.

Das Familienunternehmen, das sein Geschäft in der Hauptstraße hat, bietet der älteren Kundschaft einen Lieferservice an. Zweimal in der Woche fährt Robert Groll am Nachmittag die bestellte Ware aus. „Allerdings beschränken wir uns nur auf Tambach-Dietharz; ein anderer Ort ist zeitmäßig nicht zu schaffen", sagt der Fleischer.

Für die Älteren ist es ganz einfach. Telefonisch geben sie den Mitarbeitern ihre Bestellung auf. Alles wird frisch aufgeschnitten, zusammengestellt und verpackt. Der Kassenzettel wird mit beigelegt.

Robert Groll hat sein Fahrzeug eigens für die Lieferung ausgestattet. Wichtig dabei: Die Kühlkette gerade bei Fleisch- und Wurstwaren muss eingehalten werden. Handschuhe und Desinfektionsmittel sind das wichtigste Utensil, auf das Robert Groll gerade in der heutigen Zeit besonders achtet. „Das spielt aber schon immer im Fleischerhandwerk eine große Rolle. Hygiene gehört einfach dazu", erklärt Groll. Vor zehn Jahren habe das Familienunternehmen schon einmal Hauslieferungen getätigt. Etwas Neues ist es also für die Fleischerfamilie nicht.

Idee des Juniorchefs kommt bei der Kundschaft an

Sein Angebot hat sich in Tambach-Dietharz schon herumgesprochen. Die junge Bevölkerung findet Robert Grolls Idee toll und hat es im Bergstädtchen bereits weiter getragen. Es kommen aber auch Kunden ins Geschäft und erkundigen sich, wie die Lieferung vorgenommen wird. Auch hier spielt Hygiene eine große Rolle. Da der Laden nicht so groß ist, wird die Kundschaft gebeten, einen Mindestabstand von mindestens zwei Metern im Geschäft einzuhalten. Zudem sollten nie mehr als drei Kunden im Verkaufsraum sein. In Tambach-Dietharz hält man sich daran.

Zwar ist der Bauernmarkt der TZG (Tierzucht-Genossenschaft) Ernstroda GmbH als Lebensmittelversorger geöffnet, doch angesichts der Situation des Bestrebens nach Kontaktvermeidung bietet die TZG inzwischen einen Lieferservice an. Damit sollen Kunden im Umkreis von zehn Kilometer um die Produktionsstätten herum angesprochen werden. Das sind zum Beispiel Georgenthal, Friedrichroda mit Finsterbergen, Teile von Waltershausen und Petriroda.

Für Auslieferuung neuenMitarbeiter eingestellt

Im Falle einer großen Bestellung kann die Entfernung in Ausnahmefällen auch mal ein paar Kilometer mehr betragen, räumt Simone Hartung, eine der beiden Geschäftsführer der TZG, ein. Doch vor allem wolle man die Stammkunden weiter bedienen. Telefonisch werden Dienstag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr und Freitag von 7 bis 12 Uhr die Bestellungen entgegen genommen. Auslieferungsfahrten gibt es Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr. Gezahlt wird in bar oder per EC-Karte.

Da die Vorbereitung der diesjährigen Ernte, die Betreuung der Tiere und die Arbeit in der Fleischerei weiter gehen müssen, hat die TZG für die Auslieferungsfahrten einen neuen Mitarbeiter engagiert, der nun mit einem Kühlfahrzeug mit TZG-Logo unterwegs ist. Die TZG Ernstroda ist in der Region vor allem durch Rinderzucht und -verwertung bekannt.