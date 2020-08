Mittelständiges Unternehmen aus Gerstungen produziert Mund-Nase-Masken

Gerstungen. Die Firma Wand und Reichwein steigt im Beisein des Thüringer Ministerpräsidenten in ein neues Geschäftsfeld ein.

„Das ist wahres Unternehmertum – das ist eine super Geschichte“, schwärmt Gerstungens Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos) am Freitagnachmittag über die angelaufene Produktion von Mund-Nase-Masken im ihrem Ort. Die Firma Wand und Reichwein, ein mittelständisches Unternehmen für Automobiltests und Fahrzeugservice mit Hauptsitz in Herda, baute in nur vier Monaten eine Maskenproduktion im Untersuhler Gewerbegebiet Auf der Höhe auf. „Wir sind Quereinsteiger“, gibt Susanne Wand von der Geschäftsleitung über den völlig neuen Geschäftsbereich unumwunden zu. Und ihr Mann ergänzt: „Wir sind gute Schüler und haben viel begreifen müssen, worum es geht.“ Er weiß, dass nun Geduld und ein langer Atem nötig ist. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.