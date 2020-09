Maria Otto putzt Gläser für den Weinabend, ihre erste öffentliche Veranstaltung in der neu eingerichteten Gaststätte Hohenebra

Neue Wirtin startet in Hohenebras Gaststätte

Mit einem Weinfest startet Maria Otto am Samstagabend nun endlich die Veranstaltungsreihe, mit der sie eigentlich schon das gesamte Jahr über die Räume der Gaststätte in Hohenebra neu beleben wollte. Von dem durch die Corona-Pandemie verursachten Aufschub für den Neubeginn lässt sich die Betreiberin aber nicht entmutigen. „Auch wenn es nicht gleich lief wie geplant: Jetzt legen wir los und wollen für die Menschen aus Hohenebra und den Orten in der Umgebung Möglichkeiten bieten, gemeinsam zu feiern und sich zu unterhalten.“