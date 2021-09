Neuer Campus für Biotechnologie in Nordhausen

Niels Neu, Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos), AHN-Geschäftsführer Torsten Buchwald, Landrat Matthias Jendricke (SPD) und Investor Chirag Shah (von links) beim Spatenstich für den Campus für Biotechnologie am Dienstag im Gewerbegebiet am Uthleber Weg in Nordhausen.