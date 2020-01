Nordthüringer Volksbank investiert in ihre Filialen

Der Bankberuf scheint bei vielen jungen Leuten heutzutage als Berufswunsch nicht an erster Stelle zu stehen. Anders kann sich Peter Herbst, Vorstandsmitglied der Nordthüringer Volksbank, die Zahl der eingegangenen Bewerbungen für das kommende Ausbildungsjahr nicht erklären. „Früher bekamen wir 200, dann waren es 80, und nun sind es nur noch fünf“, sagt er am Mittwoch im Rahmen einer Bilanzpressekonferenz. Auch das Niveau sei deutlich gesunken. Nichtsdestotrotz werden die fünf Bewerber laut Peter Herbst ab dem 1. August ihre Ausbildung bei der Volksbank beginnen und können nach erfolgreichem Abschluss übernommen werden. Damit wächst die Zahl der Auszubildenden der Genossenschaftsbank, die Filialen in den Landkreisen Nordhausen, Sömmerda und Kyffhäuserkreis betreibt, auf 16 an. „Wir nehmen aber gern noch mehr auf“, lädt Peter Herbst Interessierte ein, sich noch für das Ausbildungsjahr 2020 zu bewerben.

Wie weit es ein Auszubildender bei der Volksbank bringen kann, zeigt das Beispiel von Marco Schmidt. Der gebürtige Heldrunger lernte in der Genossenschaftsbank und schaffte es bis zum Vorstand. „In dieser Funktion bin ich seit dem 1. Juni vergangenen Jahres tätig“, erläutert er. Neben Peter Herbst ist Marco Schmidt nun mit den Geschäftszahlen bestens vertraut. Mit dem zurückliegenden Geschäftsjahr sind die beiden Vorstände zufrieden. „Es war solide“, sagen sie. Die Bilanzsumme ist weiter gewachsen und stieg um 29 Millionen auf 760 Millionen Euro an. Ein Wachstum von 35 Millionen Euro verzeichnete die Volksbank zudem im Bereich der Kundenkredite. Das gesamte Kreditvolumen belief sich auf 308 Millionen Euro. Vor allem der anhaltende Boom bei den Wohnimmobilien hatte zur Folge, dass die Kreditausreichungen der Genossenschaftsbank an private Kunden zunahmen. Auch Anlagen in Wertpapiere, Investmentfonds und Versicherungen erfreuten sich großer Beliebtheit. Sorgen bereitet den Vorständen die nach wie vor bestehende Niedrigzinsphase. „Sie belastet die Sparer“, meint Peter Herbst. Dennoch lohnt es sich in seinen Augen für die Kunden, Geld beiseitezulegen und dieses für die Altersvorsorge anzusparen.

Dabei unterstützen die Mitarbeiter in den 16 Filialen. An denen will die Volksbank künftig festhalten. Ein deutliches Signal sei mit dem Umbau der Filialen in Artern und Ebeleben gesetzt worden, so Peter Herbst. Dort hat die Bank rund eine Million Euro investiert, um die Standorte zu renovieren und mit neuester Technik auszustatten. Und es soll noch weiter investiert werden, kündigt das Vorstandsmitglied an. Die bestbesuchten Filialen der Nordthüringer Volksbank sind jedoch die VR-BankingApp und die Homepage. Insgesamt 3,5 Millionen Online-Anmeldungen wurden im vergangenen Jahr verzeichnet. „Der Trend wird auch weiterhin zu online gehen“, ist Peter Herbst überzeugt. Und darauf reagiert die Bank. Viele Kunden nutzen den Service des mobilen Bezahlens bereits, im ersten Halbjahr dieses Jahres soll applepay folgen. Weiterhin ist die Einführung des Online-Identitätsdienstes „Yes“ geplant. Darüber können sich Kunden online registrieren, anmelden und identifizieren lassen.

Bilanzsumme 2019: 760 Millionen Euro Kundeneinlagen: 588 Millionen Euro Kundenkredite: 308 Millionen Euro gesamtes betreutes Kundenvolumen: 1.195 Millionen Euro Sponsoring: 115.000 Euro Mitglieder: 17.000 Filialen: 16 SB-Stellen: vier Aufsichtsrat: sechs Mitglieder Vorstand: zwei Mitglieder Mitarbeiter: 123 Auszubildende: 11