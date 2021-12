Thüringer Autobahn-Meistereien auf den Härtetest vorbereitet

Erfurt. 172 Mitarbeiter sorgen dafür, dass 1500 Kilometer Straße eisfrei bleiben. Sogar ein Stück unabhängig von Sole-Lieferungen machen sich die Thüringer.

Nicht erst gestern waren sie im Einsatz, die 172 Mitarbeiter des Winterdienstes der Erfurter Außenstelle der bundeseigenen Autobahngesellschaft. „Wir sind bereits Anfang November in die Phase eines Vier-Schicht-Systems übergegangen, die es ermöglicht, bei Bedarf an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden lang auf den Autobahnen präsent zu sein“, bestätigte der für die vier Autobahnmeistereien im Freistaat zuständige Bereichsleiter Christoph Wolf gestern.

Um das gewährleisten zu können, sei das Personal noch einmal aufgestockt worden. Zu den 154 festangestellten Kolleginnen und Kollegen seien noch einmal 18 Mitarbeiter als Saisonkräfte hinzugekommen. Bei Bedarf ist man mit 55 Fahrzeugen auf rund 1500 Kilometern Autobahn in Thüringen unterwegs. „Zu den 520 Kilometern reiner Fahrbahnlänge in jeweils zwei Richtungen kommen noch einmal mehr als 220 Kilometern an Ausfahrten und Rastanlagen hinzu“, so Wolf.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wenn Steigung auf Sommerreifen trifft

Er appelliert an die Vernunft der Autofahrer, diese sollten vor allem Winterdienstfahrzeuge, die gestaffelt als Kolonne unterwegs sind, nicht überholen. Das erste Fahrzeuge sei dabei für die Beräumung der Fahrbahn vom Schnee zuständig, durch die folgenden wird Taumittel aufgetragen, um die Glättebildung abzuwehren. Auch Fahrer mit Sommerreifen seien im Winterhalbjahr auf Thüringens Straßen eine Gefährdung für sich selbst und für andere.

Das Streusalz für die Einsatzfahrzeuge bezieht das Unternehmen laut Christoph Wolf von einem Unternehmen in Sondershausen. Obwohl das Salz im Winterhalbjahr nahezu täglich angeliefert wird, hat man natürlich auch die Lager gut gefüllt Diese haben laut der Autobahngesellschaft – je nach Standort – eine Kapazität zwischen 100 und bis zu 3500 Tonnen Salz, und sie werden auch regelmäßig wieder aufgefüllt.

Im vergangenen Winter musste sich das System bewähren

Die Sole, die man bei bestimmten Straßenverhältnissen benötigt, um die Straßen schnee- und eisfrei zu bekommen, stellt die Firma an zwei Standorten im Freistaat bereits selbst her. Damit sei man weniger abhängig von Lieferanten und könne schneller und flexibler reagieren, sagt Wolf. „Unsere Anlagen zur Soleherstellung stehen in Erfurt und in Zella-Mehlis, für die Standorte in Breitenworbis und Hermsdorf sind solche Anlagen vorgesehen“, erläutert Wolf. Dafür sei allerdings ein Spezialsalz Voraussetzung.

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Winterdienstes sind die Anstiege im Thüringer Schiefergebirge in Ostthüringen rund um das Hermsdorfer Kreuz. Dort bereitet die Topographie so manchem Lastwagen-Fahrer eine Rutschpartie.

„Obwohl die A38 als Südharz-Autobahn bezeichnet wird, weist ihr Profil letztlich doch deutlich weniger Steigungen auf, als die Strecken durch den Osten des Freistaates“, weiß Wolf.

Im letzten, strengen Winter in Thüringen habe man gezeigt, dass man auch damit klar komme. Der weitgehen reibungslose Verkehrsfluss auf den Autobahnen in Thüringen damals habe belegt, dass die Kollegen der Autobahnmeistereien auch einen Härtetest bestehen.

Zur Niederlassung Ost der Autobahngesellschaft des Bundes gehören in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen insgesamt 18 Autobahnmeistereien mit mehr als 630 Beschäftigten.