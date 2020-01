Thüringer Bürgschaftsbank sichert 3000 Arbeitsplätze ab

Sie arbeiten eher im Verborgenen, die Bürgschaftsbank Thüringen und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft. Doch leisten die Bankerinnen und Banker alljährlich einiges für den Erfolg der Wirtschaft im Freistaat.

Allein im Vorjahr übernahm die Bürgschaftsbank 178 Bürgschaften und Garantien für Unternehmen und Freiberufler mit einem Gesamtvolumen von 44,6 Millionen Euro. Das entspreche einer Steigerung um sieben Prozent gegenüber dem Jahr 2018, erklärt Geschäftsführer Michael Burchardt am Montagabend auf einem Neujahrsempfang.

Beantragt wurden Bürgschaften und Garantien in Höhe von 50,3 Millionen Euro, was sogar eine Zunahme um knapp ein Drittel bedeut. Aus Sicht der Experten könnte diese Entwicklung auf eine konjunkturelle Eintrübung hindeuten, weil ein verstärktes Sicherheitsbedürfnis der Banken zu erkennen sei. Mit den Bürgschaften wurden 2019 Investitionen in Höhe von 93 Millionen Euro abgesichert. So entstanden in Thüringen 329 neue Arbeitsplätze und weitere 2726 wurden gesichert.

Die Ausfallzahlungen erreichten vergangenes Jahr dagegen mit rund zwei Millionen Euro einen historischen Tiefstand. Der Landeshaushalt sei mit 600.000 Euro belastet worden, weil Bürgschaften oder Garantien geleistet werden mussten. Vor zehn Jahren hätte diese Summe bei etwa 15 Millionen Euro gelegen.

Seit ihrem Bestehen habe die Bürgschaftsbank Investitionen von 8,2 Milliarden Euro angestoßen. Dadurch seien im Freistaat rund 182.000 Arbeitsplätze entstanden.

Die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft übernahm 2019 zudem 24 Beteiligungen im Gesamtvolumen von 7,6 Millionen Euro. Damit war die Gesellschaft zum Jahresende 138 Beteiligungen bei 123 Thüringer Unternehmen im Gesamtvolumen von 43 Millionen Euro eingegangen.

Weitere 83 Beteiligungen bestehen im Rahmen des Mikromezzaninfonds. Damit werden unter anderem Kleinstbetriebe und Gründer mit wenig Kapital mit bis zu 50.000 Euro über maximal zehn Jahre unterstützt.