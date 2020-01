Tore aus Dingelstädt in Übersee

Palette an Palette, darauf Zaunpfosten, Gittermatten und Drehflügeltore – so wird man in Halle 4 der Firma Thüringer Agrartechnik & Maschinenbau GmbH (TAM) begrüßt. Hier erfolgt die Endmontage der in Dingelstädt konstruierten und auch produzierten Produkte der Tor- und Zauntechnik. Darunter auch eigene Entwicklungen aus den Büros der TAM. In Zeiten des Klimawandels und des Umdenkens im Umgang mit den endlichen Ressourcen wurde eine Steuersäule für die elektrisch angetriebenen Tore entwickelt, die mit Solarstrom auskommt, um das mehrere Kilogramm schwere Tor zu bewegen.

„Meines Wissens gibt es das so nicht noch einmal“, sagt Mario Görke, Geschäftsführer der TAM. Für die Steuersäule wurden laut Görke einzelne Komponenten von verschiedenen Lieferanten so kombiniert, dass am Ende ein marktreifes Produkt entstand. Bei der Neugestaltung des Firmengeländes – die Zufahrt auf das Gelände wurde verlegt – wurde solch ein Schiebetor mit Solarantrieb natürlich installiert. „Wir haben das Tor als Test vor drei Jahren eingebaut. Es läuft reibungslos. Das ist wichtig, um es nun endgültig an den Markt zu bringen“, sagt Görke. Bis zur Serienreife werden die Produkte in Dingelstädt selbst entwickelt. „Durch die vom TÜV-Süd erfolgte Baumusterabnahme können diese dann überall sofort eingebaut werden“, sagt Reinhard Senger, Leiter Tor- und Zaunsysteme in Dingelstädt.

Auf einer Säule werden Solarpaneels aufgeschraubt. Diese liefern Strom, der wiederum in einem Akkupack gespeichert wird, um dann bei Bedarf das Schiebe- oder Drehflügeltor anzutreiben. Neben dieser Entwicklung sind die 90 Mitarbeiter der Firma in der Unstrutstadt auch auf spezielle Kundenwünsche eingestellt. Dafür wurde in den vergangenen Jahren in den Standort investiert. Neben den Standardprodukten rund um Einfriedungen und Zauntechnik kann man laut Mario Görke sehr schnell und flexibel auf Kundenwünsche reagieren, da man auch selbst eine Anlage für Pulverbeschichtung der Zaunelemente am Standort vorhält.

„Wir sind bundesweit aktiv“, erzählt Reinhard Senger. Händler können aus dem großen Lagerbestand – 6000 Türen, Tore und 30.000 Gittermatten in Standardgrößen sind in einer Halle auf dem Firmengelände eingelagert – ständig mit Produkten bedient werden. „Wir treiben seit Kurzem auch das Projektgeschäft voran“, sagt Geschäftsführer Mario Görke. Dies komme gut an, da man auf die Kundenwünsche gezielt eingehen könne und ganz spezielle Lösungen für die einzufriedenen Grundstücke entwickle. Geliefert werde dadurch jetzt auch für ein Projekt in Übersee, in Südamerika.

Dass die Produkte aus dem Eichsfeld gefragt sind, zeigte auch die Messe „Perimeter Protection“, eine internationale Fachmesse für Perimeter-Schutz, Zauntechnik und Gebäudesicherheit, in Nürnberg. Natürlich war auch hier die Neuheit dabei. Eigens für deren Präsentation wurde eine Steuersäule mit dem Solarpaneel aufgebaut.

Vier weitere Standorte betreibt die Thüringer Agrartechnik & Maschinenbau GmbH. In Ebeleben ist der Stahlbau zu Hause. Mit modernster Lasertechnik wird dort gearbeitet. Im Werk in Mechterstädt werden Komponenten für Landtechnik produziert und europaweit geliefert. Diese finden dann Platz in Mähdreschern und Häckslern von CNH („Case“ und „New Holland“). Zudem wird an den Standorten in Lengefeld und Siegritz mit großer Landtechnik gehandelt.