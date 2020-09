Eine Erntemaschine erntet Mais auf einem Feld der Agrar GmbH Geratal in Andisleben.

Die noch im April befürchtete erneute Missernte in Thüringen ist dank Regenfällen im Juni ausgeblieben. „Wir sind noch mit einem blauen Auge davongekommen“, schätzte Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner am Donnerstag in Erfurt die Situation ein.